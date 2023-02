Benidorm Fest: los mejores memes de la primera semifinal

Si hay algo que se le da bien a los españoles es ser capaces de generar memes en cada acontecimiento o programa de televisión, así sucedió la pasada noche durante la primera semifinal del Benidorm Fest momento en que las redes sociales se inundaron de humor gracias a el ingenio de los espectadores.

La gala comenzaba con la impecable actuación de Sharonne, la primera drag queen que intenta representar a España en Eurovisión. Uno de los momentos más comentados durante su interpretación fue cuando la artista aparece con un vestido grande y una peluca, al final de la actuación esta coge la peluca y se la quita quedándose calva.



La actuación de Agoney también fue muy comentada ya que el artista aparecía en el escenario rodeado de micrófonos, los espectadores le han pedido por favor que no le robara los micros a sus compañeros que eso no era jugar nada limpio.

Me parece muy feo eso de quitarle los micrófonos al resto de participantes para que no puedan cantar. No sé, Agoney, juega limpio. #BenidormFest2023 pic.twitter.com/lelSpsCG7p

— Laura HuRo(na) 🍂 || Vera Books (@Laauraaa1997) January 31, 2023