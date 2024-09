Belén Esteban sorprende a María Patiño con una propuesta en directo: «Nos podíamos liar las dos»

El pasado miércoles 4 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh, presentada por María Patiño, en Canal Quickie y TEN. De esta manera, fuimos testigos de cómo los colaboradores se pronunciaban sobre el nuevo fichaje estrella para esta temporada, que no es otro que Aída Nízar. Todos menos Belén Esteban, que se negaba en rotundo a hablar sobre la vallisoletana, puesto que no tienen una buena relación ni mucho menos. Lo cierto es que la reportera viene con ganas de poner patas arriba el plató del programa. Es más, en su entrevista previa, ya ha lanzado algún que otro dardo envenenado a varios de sus nuevos compañeros. Un claro ejemplo lo encontramos en Marta Riesco, al fingir que no la conocía de nada. La reportera, por su parte, dejó claro que sabía perfectamente quién era porque habían coincidido de fiesta en varias ocasiones y, además, tenían amigos en común.

En el programa del pasado miércoles 4 de septiembre, Pipi Estrada se estrenaba como colaborador de Ni que fuéramos shhh. Entre otras tantas cuestiones, el periodista deportivo dejó muy claro que Aída cambia de forma radical cuando está frente a una cámara puesto que, en realidad, es una buenísima persona. Es más, ha desvelado que la reportera no duda un solo segundo en ayudar a todo aquel que lo necesita si es necesario. Y es que Pipi Estrada y Aída Nízar se conocen desde hace años, desde que él puso punto y final a su participación en Supervivientes. A pesar de que ha pasado tiempo, los dos siguen manteniendo esa bonita amistad. Los colaboradores de Ni que fuéramos shhh no tardaron en llegar a una conclusión, y es que se sabe bastante poco sobre la vida privada de la vallisoletana.

Entre tanto, Kiko Matamoros recordó que, en una ocasión, una mujer acudió a Sábado Deluxe asegurando que había mantenido una relación sentimental con la nueva colaboradora del programa producido por Fabricantes Studio. Se trataba de Inmaculada, que acudió al programa que se emitía cada semana en Telecinco como pareja de la artista Yurena. María Patiño no tardó en hacer el siguiente comentario sobre la vallisoletana: «Es bisexual, como Chelo». Kiko Matamoros, por su parte, fue más allá sobre este asunto: «Creo recordar que Aída lo negó, pero la otra chica contó una historia con todo tipo de detalles».

«A lo mejor no tiene que ser bisexual. Juegas un día y ya está», aseguró la presentadora de Ni que fuéramos shhh. Acto seguido, no tardó en dirigirse a Belén Esteban para lanzarle una pregunta muy concreta: «¿Tú no has estado nunca con una mujer?». La de Paracuellos respondió de forma negativa, por lo que María quiso ir más allá: «¿Y no te lo planteas?». Su compañera y amiga fue clara: «No, seguro».

La presentadora volvió a preguntar: «¿Y por qué tienes tan claras las cosas si no lo has probado?». La colaboradora dejó claro que jamás había probado estar con una mujer por una razón: «Sé lo que me gusta». Eso sí, aprovechó para preguntar a María si había ella había estado alguna vez con una chica, por lo que la aludida respondió de forma negativa. La ganadora de GH VIP 3 no tardó en hacerle una curiosa propuesta: «Nos podíamos liar las dos, ¿no?».

Como no podía ser de otra manera, David Valldeperas, director del programa Ni que fuéramos shhh, no dudó en pronunciarse tras esta propuesta entre compañeras. Y lo hizo con una firme petición: «En directo. Si os liais, os liais en directo». La presentadora, entre risas, dio su opinión ante el comentario del director: «Valldeperas quiere un Show de Truman constante».