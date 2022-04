Belén Esteban ha respondido a las últimas declaraciones de Marta Riesco sobre su persona. Ambas se han lanzado varias pullitas desde hace días, y parece que el conflicto entre las dos aún no ha acabado.

La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ bromeó hace días sobre la formación académica que tiene la de Paracuellos. «Belén Esteban abrió la vida, contó sus penurias y yo me descojono de gente como ella. De gente que no ha hecho nada en la vida que estar con gente conocida, yo por lo menos he ido a la Universidad», se mofó la periodista.

Sin embargo, estas palabras que no se han quedado sin respuesta. Belén Esteban aprovechó una de sus intervenciones durante la franja de ‘Sálvame Lemon Tea’ para lanzar una contundente pulla. El programa estaba abordando las similitudes entre Ana María Aldón y la colaboradora desde el punto de vista del marketing.

El mensaje de Belén Esteban: «Estoy de los títulos hasta aquí. Llevar 25 años en televisión no es fácil y si estoy, es por algo» 💥 https://t.co/buL63vA73K — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 12, 2022

«Mi marido se llama Miguel Marcos Martín, no es torero, es sanitario. Con todos mis respetos de Ana María Aldón, tiene su personalidad y yo la mía. Es una mujer que se casó con Ortega Cano, es una persona que lo ha pasado mal, que hemos sido injustos con ella y ni se quiere parecer a mí ni yo a ella», comenta la de Paracuellos.

«Viendo sus últimos movimientos, ¿nunca has pensado que parece que te está imitando un poquito?», preguntó Nuria Marín hacia su compañera. La colaboradora aseguró que no y si fuese así ella lo diría. «Le ofrecieron ser imagen de un gazpacho y, como es un trabajo, lo cogió, como es lógico», explica la madrileña.

Es aquí donde hizo hincapié en las últimas declaraciones de Marta Riesco. «Y, por cierto, voy a decir algo: estoy ya de decir lo de las carreritas… estoy ya de los títulos hasta aquí», soltaba de repente Belén Esteban. Además, la tertuliana añadió que «creo que llevar veinticinco años en televisión no es fácil y creo que, si estoy, es por algo, no porque sea periodista».