Belén Esteban, muy contundente respecto a su futuro en ‘Sálvame’

Muchos son los rumores que han salido a la luz desde hace unos meses sobre el posible fin del programa Sálvame. Jorge Javier Vázquez siempre ha sido la mayor víctima de estos, al asegurar que la cadena iba a prescindir de él. Finalmente todo quedó en un bulo, pero ahora Belén Esteban ha querido decir lo que piensa acerca del tema.

La madrileña ha sido entrevistada por el periódico El Mundo, allí ha escrito un texto en el que habla sobre el futuro del programa: “Gracias a Sálvame he podido desarrollar una carrera profesional que va mucho más allá del personaje de las revistas. He aprendido a escuchar, a presentar, a entretener a miles y millones de personas”, comenzaba escribiendo.

. @BelenEstebanM ha dedicado unas preciosas palabras a #yoveosálvame, al que ella define como el programa de su vida ❤ https://t.co/nRaKgjZcv9 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 28, 2023

Respecto a si el final del programa de Telecinco está cerca o no, también tuvo unas palabras que decir al respecto: “El futuro de Sálvame no lo escribirán los haters, ni los críticos, lo escribirá el público. El final no está cerca”, sentenciaba. Ante la pregunta de qué pasaría si se acabara el programa también deja clara su postura: “No sé cuando se va a acabar, desde luego no ahora, pero cuando se acabe, acabaré yo también. Mientras siga, yo estaré. Aunque tenga que venir con bastón”, escribía muy feliz y orgullosa del programa que le ha visto crecer.

Durante la entrevista, Belén Esteban contaba a nuestros compañeros de El Mundo que ella antes de entrar en el mundo de la televisión, estaba estudiando para ser auxiliar de clínica. Si hay algo que ha llamado la atención de la gente es que a día de hoy se sigue poniendo nerviosa cuando tiene que hacer entrevistas, y tiene que hacer unas técnicas para poder salir adelante: “Yo me siento y pienso que estoy con mis amigas de siempre, y no veo al público, veo a mis amigas. Eso me lo metí en la cabeza desde el primer día y me ayudó mucho”, expresó muy feliz.