El pasado martes 4 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh presentada por María Patiño. Entre otras tantas cuestiones, el programa no dudó un solo segundo en compartir el comunicado emitido por Jesulín de Ubrique y María José Campanario, en el que hacían hincapié en el anonimato de su hijo tan solo unos días antes de que este cumpliese la mayoría de edad. En mitad del debate, los espectadores fueron testigos de cómo Gonzalo Vázquez, colaborador del programa, quiso dirigirse a Belén Esteban para hacerle una pregunta muy concreta: «¿Te parece bien? Te pregunto porque, en un programa cerca de Navidad, habías contado que para algunas personas hay hijos de primera y de segunda». Fue entonces cuando la de Paracuellos quiso mostrarse de lo más contundente con su compañero: «Gonzalo, ¡basta!», exclamó, tratando de pararle los pies para que la cosa no fuese a más.

El resto de tertulianos no tardó en defender al argentino, alegando que el joven no era del todo conocedor de la historia de Belén Esteban con Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Todo ello mientras la que fuese ganadora de GH VIP 3 no dudó en ir mucho más allá: «Él es muy listo, no vengas tú a salvar a nadie». Ante esta respuesta, y como no podía ser de otra manera, Gonzalo Vázquez se molestó bastante. Tanto es así que quiso defenderse, dejando muy clara una cuestión: «Ni siquiera hice referencia a tu hija. Te hice una pregunta objetiva y periodística, basada en la época de Navidad». María Patiño, ejerciendo su papel de presentadora, trató de calmar las aguas entre ambos colaboradores para evitar que todo se complicase cada vez más. Eso sí, no tardó en aprovechar la ocasión para reconocer que, según su criterio, el argentino tenía razón.

«Ves esto, lo primero que se me cruza es consultar a Belén y se enoja. ¿No puedo preguntar lo que me da la gana con respeto? Quería conocer su opinión», continuó explicando Gonzalo Vázquez, y añadió: «Si te duele, te pido disculpas». No solamente volvió a recordar que no mencionó a su hija, y que solamente le había preguntado «lo que cualquier reportero podría haber preguntado».

Acto seguido, sin mediar palabra, Belén Esteban empezó a quitarse el micrófono para, posteriormente, abandonar el plató de Ni que fuéramos. Algo que dejó profundamente afectado a Gonzalo, puesto que era incapaz de entender la reacción de su compañera. María Patiño se pronunció tras lo sucedido: «No ha hecho una pregunta fuera de lugar, no le puedo dar la razón».

La presentadora de Ni que fuéramos salió del ‘pisito’ en busca de su amiga, pero regresó a plató sin éxito: «No voy a decir lo que siento… Gonzalo no ha hecho nada», recalcó, y añadió: «La he llamado, me ha visto y no se ha dado la vuelta. No me lo merezco, ni yo ni nadie». Tan solo unos minutos más tarde, la de Paracuellos dio la sorpresa al regresar al ‘pisito’ desde donde se emite el programa.

Lo primero que hizo fue dirigirse al argentino para pedirle disculpas. Segundos después, y entre lágrimas, la tertuliana lanzó una petición muy concreta: «No quiero hablar del tema (…) He vuelto por todo el equipo y por ti (refiriéndose a David Valldeperas, director de Ni que fuéramos shhh)». Tras confesar que regresó al programa tras recibir dos llamadas de personas de su entorno, Belén quiso aclarar algo: «Si fuera por mí… la gente comprendería tantos comportamientos míos…»