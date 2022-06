Belén Aguilera comparte su emoción días antes de ser telonera de Alicia Keys

Belén Aguilera se encuentra en una nube de felicidad, y no es para menos. El 2022 se ha convertido en uno de los años que más está marcando su carrera profesional. Y es que, después de haber presentado al mundo su nuevo proyecto discográfico el pasado mes de enero, Superpop, la artista recibió hace tan solo unos meses una noticia que se sumaría así a uno más de sus sueños cumplidos.

Alicia Keys es una de las artistas de mayor éxito y renombre a nivel global, una intérprete que ha cosechado todo tipo de hitos con su música durante toda su carrera. De hecho, tal y como la propia Belén ha confesado en numerosas ocasiones, siempre ha sido una de sus grandes referentes en la industria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐁𝐄𝐋𝐄𝐍 𝐀𝐆𝐔𝐈𝐋𝐄𝐑𝐀 (@belenaguilera)

Por ello, no es de extrañar que la emoción de Belén Aguilera fuese máxima al enterarse que sería la telonera de la intérprete de No One. Un sueño que se hará realidad en los próximos días, pues la artista española se ha trasladado hasta Milán, Italia, para llevar a cabo los últimos ensayos antes de que de comienzo el show de la neoyorquina con su Alicia And Keys World Tour.

Una felicidad que ha querido compartir con todos sus seguidores en redes sociales, quienes no han parado de comentarle lo felices que están por ella. «Todavía no me creo que mañana vaya a ser la telonera de Alicia Keys en Milán», comentó la artista completamente emocionada. Eso sí, es importante señalar que Belén será telonera de los conciertos que Alicia Keys ofrecerá en Milán y Barcelona.

La cantante pasará por nuestro país, concretamente por Barcelona, el próximo 30 de junio en el Palau Sant Jordi, y hará lo propio en Madrid el 4 de julio en el WiZink Center. Sin duda, días que los fans de Belén Aguilera y Alicia Keys ya han marcado en el calendario y que no piensan perderse por nada.