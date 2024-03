Tensión al máximo entre dos concursantes de ‘Batalla de restaurantes’: «¿Me estás amenazando?»

El pasado jueves 29 de diciembre Batalla de restaurantes, programa presentado por Alberto Chicote, regresó al prime time de La Sexta de la mano de un nueva entrega. Una emisión donde las emociones estuvieron a flor de piel y en la que la tensión podía cortarse con el cuchillo entre dos concursantes.

Francisco Bernad y Carlos Gilarte, propietarios de dos locales de referencia en Zaragoza, han visitado Valdeconsejo para encontrar las mejores migas. Los participantes realizaron un breve recorrido por la estancia, momento en el que uno de ellos hizo un claro comentario. «Huele demasiado a pescado», comentó Gilarte. Unas palabras con la que hizo referencia al olor de las elaboraciones, las cuales no estaban cubiertas con papel film para evitar que eso sucediése.

Esta noche viajamos hasta Zaragoza en busca de las mejores migas. ¡No te puedes perder esta #BatallaDeRestaurantes! #BatallaZaragoza 📺 Mañana a las 22:30h. en @laSextaTV pic.twitter.com/9Ki1PbEjrG — Batalla de Restaurantes (@batalla_rest) February 29, 2024

Tras ello, Bernad le ha interrumpido y él se ha quejado. «Perdóname, Antonio, tienes razón», se ha disculpado Francisco. Unas palabras que fueron dichas con cierto tono de burla. «No, Antonio, no. Soy Carlos (…) Me cago en la hos***, tienes menos luces que el barco de un contrabandista», le dijo Carlos.

El insulto le sentó muy mal a su compañero y no estaba dispuesto a dejárselo pasar. «¿Que tengo menos luces que qué? Perdona, Antonio», le preguntó molesto. «¡Que te he dicho que me llamo Carlos! ¿Te has enterado? Pues ya está», le ha gritado el dueño de Los Gigantes. Fue entonces cuando ambos se encararon de mala manera, dejando a los presentes completamente atónitos.

Bernad, sin querer que la situación cruzase los límites, le ha recomendado tener «cuidadico» con lo que decía. Pero su compañero no estaba dispuesto a ceder. «¿Cuidadico de qué? ¿Me estás amenazando?», le respondió enfadado con su actitud. «Te estoy advirtiendo que no me hables así», le ha explicado visiblemente molesto.

Estalla la tensión entre Carlos y Francisco con un duro enfrentamiento: «¿Me estás amenazando?, ¡no me toques!» https://t.co/4RzQhUyHjJ — Batalla de Restaurantes (@batalla_rest) February 29, 2024

La tensión en el ambiente era muy palpable. Por ello, el concursante le apartó con la mano a Carlos, pues este empezaba a acercarse demasiado. «No me toques. Para hablar, no hace falta que me toques. ¿Tú te crees que esto es una broma? Habla con respeto», le dejó claro Francisco contundentemente. Lejos de calmar las aguas, los concursantes de Batalla de restaurantes siguieron discutiendo tras las cámaras del programa de La Sexta.

«Como estamos en un polígono, pues por eso se habrá puesto en plan poligonero. O igual es que piensa que ya ha perdido el tren y quiere morir mordiendo», ha opinado Bernad. Sin duda, un enfrentamiento que paralizó a todo el equipo de La Sexta y que no pasó desapercibido para los espectadores del formato.