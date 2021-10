Un año más, Budweiser vuelve a apostar por ‘La Batalla de ElClásico’ como una forma de unir el fútbol y la cultura urbana. Este próximo domingo 24 de octubre, dos de los freestylers que más han dado de qué hablar en este 2021 se enfrentarán en una batalla de gallos en uno de los eventos deportivos más esperados: el partido del Real Madrid y F.C. Barcelona.

Kapo013, exjuez de FMS y comentarista de batallas de gallos, será el encargado de moderar este esperado acontecimiento. Los aficionados podrán disfrutar de él a partir de las 15:30 hrs en este enlace de Twitch. En esta esperada edición, como decimos, contaremos con dos de los mejores freestylers de nuestro país.

Estamos hablando, cómo no, de Blon y Tirpa. Ellos son los que se enfrentarán en ‘La Batalla de ElClásico’, donde harán free sobre las mejores jugadas que veamos en el partido. Como en toda batalla solo habrá un ganador y, por tanto, se llevará el título de “King of the March” otorgado por Budweiser.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tirpa (@tirpa_dm)

Blon, conocido como “el rey sin corona”, es uno de los MC que cuenta con un mayor recorrido en el mundo del free. Es firme seguidor del F.C. Barcelona y, por si fuera poco, fue uno de los protagonistas de esa primera “Batalla de ElClásico” que se celebró en el mes de abril de este mismo año.

Tirpa, por su parte, es otro rostro conocido del mundo del free que más está brillando en este 2021. Su objetivo en esta batalla tan especial es rimar a favor del Real Madrid, demostrando por qué consiguió el título de subcampeón de ‘FMS Internacional’. Recordemos que el malagueño llegó a la competición como reserva, ¡y a punto estuvo de llevarse la victoria!

Tanto Blon como Tirpa comentarán este partido de fútbol en directo y, al final del mismo, se enfrentarán en una batalla. En ella, a ritmo de improvisación, se repasarán las mejores jugadas. Cabe destacar que, al terminar esta batalla, se escogerá la rima más elaborada por la que se recibirá el premio Brewed Longer, donde se tendrá en cuenta tanto duración como nivel de dificultad. ¿Te lo vas a perder? ¡Nosotros desde luego que no!