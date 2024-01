‘Bake off: famosos al horno’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

El estreno de Bake Off: famosos al horno ha llegado con una primera expulsión en el primer programa, casi sin tiempo para poder comenzar a conocerse. El programa de repostería ha vivido como una de las parejas más queridas de concursantes se ha tenido que separar tan solo unas horas después de su arranque.

Toñi Salazar, la mitad del dúo Azúcar Moreno, ha sido la primera expulsada del programa después de que su estreno no haya sido nada bueno. Su primer postre han sido unos muffins rellenos de chocolate y almendras a los que ha puesto el nombre de Bandido, aunque el resultado no ha sido el mejor: al probarlo, el jurado ha destacado que el chocolato estaba quemado.

😂 Las magdalenas de Toñi si que son abstractas, con un delicioso chocolate quemado pero con mucho arte. #BakeOffRTVE «Menos es más» ⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/B2EXSpywKA — La 1 (@La1_tve) January 11, 2024

La segunda prueba también se le ha atragantado, pues le han pedido que realizase un bizcocho enrollado con dos rellenos, punto muy importante de la elaboración. En este caso, Toñi ha decidido bautizarlo como Flamenco, aunque tampoco le ha servido para darle suerte.

Ha sido ahí cuando el jurado no se ha cortado un pelo y le ha dicho todo lo que piensa, dejando claro que no ha cumplido con los requisitos. «Mal no está. Está desastroso, Toñi», ha dicho Paco Roncero sin dar demasiados rodeos.

Tras destacar a Ana Boyer como la mejor concursante de la noche, el jurado llamada a las hermanas Salazar y a Yolanda Ramos a salir al frente para destacar que habían sido las peores y estaban en peligro de eliminación de Bake Off: famosos al horno.

Toñi se convierte en la primera expulsa. 🥲 ¿Qué será de Encarna sin su hermana? La semana que viene lo descubriremos. ¡Os esperamos a todos en #BakeOffRTVE ! ⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/hZ7w2GybJ9 — La 1 (@La1_tve) January 12, 2024

«Hay un grandísimo problema, y es que no nos escuchas. Es un gran hándicap para ti, porque hace que hagas las cosas de manera desordenada e indisciplinada», le decían. «Todo lo que ocurre alrededor de tu zona de trabajo es un auténtico desastre», insistía Roncero antes de comunicar que Toñi Salazar era la primera eliminada del programa de pasteleros de TVE y que deja a su hermana sola en su aventura.