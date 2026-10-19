Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 19 de octubre: Nare recibe el apoyo de Alya

En tierra lejana, con el paso de las semanas, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 13 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Ecmel vuelve a conseguir sus objetivos. Y es que logra que los gendarmes crean que los Albora son los responsables de los disparos. Por su parte, Cihan hace todo lo posible para que él y sus hombres estén a salvo.

Todo ello mientras intentan descubrir quién les está atacando. Una situación bastante complicada, pues tienen en juego sus vidas. La tensión es mayúscula y los espectadores de la ficción turca serán testigos de un tiroteo. Pero los problemas continúan y, tristemente, Kaya resulta afectado. Ante ello, Cihan y sus hombres corren rápidamente en su ayuda. Tienen que tomar acción o todo se podría complicar mucho más. Por lo tanto, optan por llevárselo inconsciente, pues si no lo hacen, pueden terminar entre rejas.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 19 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo Nare está pasando por un momento complicado. La mujer no sabe cómo ayudar a Sahin, pues se culpa de haber caído en la trampa de Ecmel. Al verla en ese estado, Alya intentará calmarla y darle ánimos. Pues, no es el momento de venirse abajo. «Es el momento de ser fuertes», le dice.

Le recuerda que debe ser fuerte, ya no solo por ella. Su familia la necesita también. Alya tiene fe en ella y sabe que podrá superar esta situación. Pues, aunque ahora lo vea todo sin futuro, será capaz de superar esto. «Si alguien puede hacerlo, eres tú», le dice.

Paralelamente, en este capítulo de En tierra lejana veremos cómo los Albora hacen todo lo posible por recomponerse. En el caso de Cihan, todo sigue siendo un desconcierto. Kaya, que ha perdido la vista, necesita un auténtico milagro. Todo ello mientras Boran, que sigue en coma, lucha por su vida. ¿Qué sucederá? Lo que está claro es que todo se está complicando cada vez más.

No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.