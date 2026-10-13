Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 13 de octubre: Una explosión deja a Kaya en estado grave

En tierra lejana, con el paso de las semanas, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 12 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Sadakat está muy agradecida con Alya por haberle devuelto la vida a su hijo Boran. Sin embargo, la doctora necesita gestionar lo que está sucediendo con Cihan, por lo que le pregunta del lado del que va a estar.

Paralelamente, Ecmel sigue convencido de conseguir sus propósitos. Quiere hacerse con el liderazgo del clan, por lo que prepara una trampa contra los Albora. Asimismo, vimos cómo la verdad llega a oídos de Sadakat. La encargada de contarle todo será Nare. Por ello, la mujer no duda dos veces en ir y advertir a su hijo. Un conjunto de situaciones donde, además, hay que añadir que una explosión cambia el destino de Kaya. Pues, se queda ciego. Un nuevo golpe para la familia que los deja a todos con el corazón destrozado.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 13 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo Ecmel vuelve a conseguir sus objetivos. Y es que logra que los gendarmes crean que los Albora son los responsables de los disparos. Por su parte, Cihan hace todo lo posible para que él y sus hombres estén a salvo. Todo ello mientras intentan descubrir quién les está atacando. Una situación bastante complicada, pues tienen en juego sus vidas.

La tensión es mayúscula y los espectadores de la ficción turca serán testigos de un tiroteo. Pero los problemas continúan y, tristemente, Kaya resulta afectado. Ante ello, Cihan y sus hombres corren rápidamente en su ayuda. Tienen que tomar acción o todo se podría complicar mucho más. Por lo tanto, optan por llevárselo inconsciente, pues si no lo hacen, pueden terminar entre rejas. ¿Qué sucederá? Lo que está claro es que todo se está complicando cada vez más. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.