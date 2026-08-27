Avance de ‘La Promesa’ hoy, 27 de agosto: Ángela rechaza que Máximo participe en su boda

En el capítulo 892 de La Promesa, Julieta confesó a Manuel que llora porque su vida no puede ser como los días que han pasado a solas. Ciro presionó al heredero del marquesado para licenciar el motor a más empresas, pero él se negó, mientras Tomasa echaba una bronca a Julio por la huida de las cocineras sin que este cediera. Máximo capeó el temporal junto a Alonso y Leocadia tras la publicación de la noticia sobre su paternidad, y María Fernández dio un paso importante al responder por fin a Carlo: si pudiera elegir, lo habría elegido a él como padre de su hija Jana. Curro, por su parte, anunció a Ángela que se casarían cuanto antes, en contra de la opinión de Leocadia, y Jacobo reunió a Martina y Adriano para lanzarles un ultimátum: solo callará lo que sabe si ambos aceptan separarse para siempre.

¿Qué pasará hoy, jueves 27 de agosto, en ‘La Promesa’?

El capítulo de hoy retoma precisamente ese anuncio de boda. Con mucho esfuerzo, Alonso logra convencer a Leocadia de adelantar el enlace entre Curro y Ángela. Máximo, todavía en pleno intento de acercamiento a su familia, se ofrece a participar de algún modo en la celebración, pero Leocadia traslada la propuesta a Ángela, que la rechaza sin contemplaciones, dejando claro que no está dispuesta a dejarle un hueco en un día tan importante.

Mientras tanto, Pía sigue pensando si guardar el secreto o contarle a Curro la verdad sobre la muerte de Jana, una decisión que se complica todavía más cuando él le pide que sea su madrina de boda, un gesto de cariño que no hace sino aumentar su sentimiento de culpa.

En paralelo, Ricardo y Carlo se enfrentan a Julio por la presión a la que somete a las cocineras, hasta que Tomasa interviene para poner fin a la discusión. Y Martina y Adriano siguen atrapados en el ultimátum de Jacobo, sin que las consecuencias de contar o callar la verdad dejen de pesarles.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1, una serie que en 2024 se alzó con el Premio Emmy Internacional a la Mejor Telenovela.