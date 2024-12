Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Marta descubre las marcas de Fina

Se acaba la semana y en Antena 3 lo hacen de la manera que mejor saben hacer: con nuevos episodios de sus ficciones estrellas. Una de las producciones más aclamadas de la cadena está siendo Sueños de libertad, una historia de romance y época que no está dejando indiferente a nadie. De hecho, el pasado jueves 12 de diciembre, pudimos disfrutar del capítulo 203. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Begoña ha caído en la trampa de María. Andrés tenía miedo de contarle la verdad, pero sabía que no era correcto mentirle. Por ello, termina revelándole lo que hizo con María. Por su parte, Digna le hace una inesperada propuesta a Patricia, pero no recibe la respuesta que estaba deseando.

Además, Digna se da cuenta de que Fina no ha sido sincera con Marta y no le ha contado lo que le ocurrió en la cárcel. Pues, De la Reina se sigue culpando por su detención. Simultáneamente, Jesús le propone un nuevo negocio a Don Pedro. Ante ello, Digna intenta que Don Pedro le informe sobre ese nuevo proyecto que tiene entre manos. Pero, el encuentro termina de una manera diferente. Asimismo, María no duda ni un segundo en alardear con Jesús el haber mantenido relaciones con Andrés. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Fina decide ceder en su relación con Marta y apuesta por dar el gran paso.

¿Qué sucede en el capítulo 204 de Sueños de libertad que se emite hoy, 13 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Jesús está intentando interceder entre Begoña y Julia. Mientras, Marta descubre, finalmente, las marcas que le ha hecho Santiago a Fina. Por ello, y tras ser conocedora de lo que le hizo, la anima a denunciarlo.

Asimismo, María continúa avivando la mentira de lo que, supuestamente, hizo con Andrés. Su claro objetivo es hacer sufrir a Begoña y lo está consiguiendo. Por su parte, Digna sigue sospechando que Don Pedro tiene algo importante entre manos. Por ello, continua con su investigación. Una situación que tiene lugar mientras Mateo se sincera con Claudia y Don Pedro, y les confiesa las numerosas dudas que tiene sobre abrir la librería.

Miriam descubre que Joaquín y Gema quieren formar una familia y ser padres. Lejos de queda ahí, el episodio nos mostrará a un Andrés completamente abatido. El hombre sabe que ha perdido a Begoña por lo que cree que pasó con María. Pero, aun así, está decidido a luchar por ella y recuperarla. Además, también se ve en la obligación de tomar una decisión con Felipe. Todo ello mientras Begoña decide aceptar el plan de Jesús con Julia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.