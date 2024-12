Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Begoña descubre lo sucedido entre Andrés y María

Si hay algo que ha dejado claro Atresmedia con el paso de los años, es que no tiene miedo de apostar por nuevas ficciones. Uno de sus mayores estrenos de este 2024 ha sido Sueños de libertad. Una popular producción española que ha atrapado a la audiencia desde el primer episodio. De hecho, el pasado miércoles 11 de diciembre, pudimos disfrutar del capítulo 202. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo María le hace creer a Andrés que la pasada noche sucedieron cosas «distintas» entre ellos. Pero, no las que él recuerda. Por su parte, Jesús se pone en contacto con Damián y le cuenta todo lo relacionado con el acuerdo al que ha llegado con Patricia. Asimismo, hemos visto como Begoña parece que quiere dejar de ser tan dura con Andrés. Pero, no sabe que él le oculta lo que hizo con María la noche anterior.

Luego, vimos como Fina sigue intentando contarle a Marta que Santiago la violó. Una situación que sucedió mientras Mateo se daba cuenta de que entre su padre y Digna hay mucha complicidad. Por su parte, Joaquín y Miriam ya no saben cómo ocultarle al mundo lo que sienten. Jesús se enfada con Marta por usar sus contactos para sacar a Fina de la cárcel. Y, María, no concluyó el capítulo sin volver a dejar a la audiencia sin palabras con su actitud. Pues, ahora, ha recurrido a Gema para que le cuente a Begoña lo que, supuestamente y según su versión, pasó entre ella y Andrés. Un nuevo engaño con el que quiere perjudicar a la pareja.

¿Qué sucede en el capítulo 2023 de Sueños de libertad que se emite hoy, 12 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Begoña ha caído en la trampa de María. Andrés sabe que no es correcto mentirle, por lo que le cuenta la verdad a Begoña sobre lo que hizo con María la pasada noche. ¿Cómo reaccionará ella?

Respecto a la propuesta que le hizo Digna a Patricia, ésta última no le contesta de la manera que hubiera deseado. Además, Digna se da cuenta de que Fina no ha sido sincera con Marta y no le ha contado lo que le ocurrió en la cárcel. Pues, De la Reina se sigue culpando por su detención. Paralelamente, parece ser que las cosas comienzan a ir bien para Don Pedro, pues Jesús le propone un nuevo negocio.

Ante ello, Digna intenta que Don Pedro le informe sobre ese nuevo proyecto que tiene entre manos. Pero, sin verlo venir, el encuentro termina de una manera diferente debido a que ambos terminan cediendo a la atracción que sienten por otro. Asimismo, María alardea con Jesús de haber mantenido relaciones con Andrés. Todo ello mientras Fina decide ceder en su relación con Marta y accede a dar el gran paso que les faltaba por dar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.