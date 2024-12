Avance de hoy de ‘Sueños de libertad’: Fina sigue sin contarle a Marta lo sucedido con Santiago

Antena 3 continúa siendo imbatible en cuanto a ficciones se refiere. A principios de este 2024, la cadena presentó a sus espectadores su nueva apuesta audiovisual. Una serie española que ha sido bautizada como Sueños de libertad y que, desde entonces, se ha convertido en uno de los indispensables para el público. De hecho, el pasado martes 10 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 201. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Fina ha intentado ocultarle a Marta las marcas que le hizo Santiago. La mujer se ha dado cuenta de ello y le pregunta por esas rojeces. Por ello, se inventa una excusa para no revelar que son el resultado de una violación. Mientras, Julia es testigo de una discusión entre Jesús y Andrés.

También hemos sido testigos de la aparición de la madre del bebé y de cómo Digna le pide a Andrés que tenga más en cuenta a Julia. Una conjunto de situaciones al que se sumó que Jesús y Patricia logran establecer un pacto. Respecto a Joaquín, éste no ha tenido el valor de hacer frente a la realidad. No puede contarle a Gema sus sentimientos por Miriam. Por otro lado, lo que está sucediendo con Julia tiene la relación de Begoña y Andrés en el punto de mira. Pero, María y Jesús disfrutan de los problemas de Begoña y Andrés. Numerosas situaciones a las que hay que agregar que Fina le cuenta lo que le hizo Santiago a Digna.

¿Qué sucede en el capítulo 202 de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 11 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo María pone su mayor empeño en hacerle creer a Andrés que la pasada noche sucedieron cosas entre ellos. Pero, no las que él recuerda, pues la define como «distinta». Por su parte, Jesús se pone en contacto con Damián y le cuenta todo lo relacionado con el acuerdo al que ha llegado con Patricia.

Begoña parece que quiere dejar de ser tan dura con Andrés. Pero, lo que no sabe es que él le oculta lo que hizo con María anoche. Paralelamente, veremos como Fina sigue luchando por contarle a Marta que Santiago la violó, pero no tiene el valor. Mateo se da cuenta de que entre su padre y Digna hay mucha complicidad. Además, trata de cubrir un fallo de Felipe, pero Tasio no reacciona como esperaba.

Simultáneamente, Joaquín y Miriam ya no saben que hacer para ocultarle al mundo lo que sienten. Básicamente, no pueden. Luego, Jesús le recrimina a Marta que usara sus contactos para sacar a Fina de la cárcel. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar la nueva estrategia de María. Pues, con el objetivo de quedarse con Andrés, utiliza a Gema para que le cuente a Begoña lo que supuestamente, y según su versión, pasó entre ella y él la pasada noche. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.