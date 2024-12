Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Fina le cuenta Digna lo que le hizo Santiago

Arranca la semana y en Atresmedia lo hacen de la mejor manera que saben hacer: con nuevos episodios de Sueños de libertad. La popular producción española ha logrado conquistar a la audiencia con su trama. De hecho, el pasado lunes 9 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 200 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Digna continúa haciendo todo lo que está a su alcance para poder ganarse a Patricia. Y todo para que ésta juegue, de una vez por todas, en su bando. Una situación que tiene lugar mientras Alberto consigue una pista sobre la persona que abandonó al bebé.

Paralelamente, Claudia le cuenta a Carmen que va a estar a la altura de lo que se espera de ella, no la va a decepcionar. Por otro lado, Miriam y Joaquín ya no pueden ocultar la gran atracción que sienten. De hecho, hasta Serra se percata de ello. Así pues, Marta le informa a Claudia y a Carmen sobre la compleja situación de Fina. Asimismo, Tasio le pide perdón a Carmen por cómo reaccionó ante la detención de Fina. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Begoña, gracias a su conversación con Digna, decide intentar recuperar a Julia. Además, Andrés intenta acercase a Begoña, pero manteniendo las distancias.

¿Qué sucede en el capítulo 201 de Sueños de libertad que se emite hoy, martes 10 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Fina intenta ocultarle a Marta las marcas que le hizo Santiago. La mujer le pregunta por ello, por lo que se inventa una excusa para no revelar que son el resultado de una violación. Mientras, Julia es testigo de un enfrentamiento entre Jesús y Andrés.

Pero, no será lo único que suceda en este episodio, pues, sin verlo venir, aparece la madre del bebé. Asimismo, Digna le pide a Andrés que tenga más en cuenta a Julia a partir de ahora. ¿Lo hará? Una conjunto de situaciones al que hay que sumar que Jesús y Patricia consiguen establecer un pacto y poner fin a su constante tensión.

Mientras, Joaquín no tiene el valor de hacer frente a la realidad. Por lo que no puede contarle a Gema sus sentimientos por Miriam. Pero, todo lo que está sucediendo con Julia tiene la relación de Begoña y Andrés al límite. Además, María y Jesús disfrutan de los problemas de Begoña y Andrés. Una situación que ocurre mientras Fina, finalmente, decide sincerarse con Digna y contarle lo que le sucedió con Santiago. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.