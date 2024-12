No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, desde luego, no está dejando absolutamente indiferente a nadie. El pasado jueves 5 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 199 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Marta no duda un solo segundo en hacer saber a Fina cuál es la estrategia que les ha planteado el abogado que Andrés ha conseguido. Jesús aprovecha cada oportunidad que se le presenta para seguir sacando provecho a la situación con Julia. Es más, acaba victimizándose y señalando a Andrés de todo lo malo que les sucede. Sintiéndose culpable de lo ocurrido con Julia, Begoña busca apoyo en Luz.

Lejos de que todo quede ahí, Gema ha hecho saber a Digna que no puede evitar sentir una profunda decepción con Joaquín. Y todo como consecuencia de la reacción que tuvo ante su propuesta de tener hijos. Alberto, por su parte, ha dejado completamente sin palabras a Luz con una inesperada confesión sobre su relación con Gloria, mientras que Marta hace una firme petición a Damián. Éste, lejos de quedarse de brazos cruzados, se propone tomar cartas en el asunto. Joaquín desvela a Digna toda la información que ha descubierto respecto al vínculo sobre Patricia Lambert y Jesús. Joaquín da el paso de invitar a Miriam al evento con Serra, mientras que Pedro y Damián exigen a Jesús que solucione, de una vez por todas, todo lo que ha ocurrido con Patricia Lambert. Es evidente que debe hacerlo antes de que todo se complique cada vez más y por momentos.

¿Qué sucede en el capítulo 200 de Sueños de libertad que se emite hoy, lunes 9 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Digna hace todo lo que está en su mano para tratar de ganarse a Patricia. Y todo para que ésta juegue, de una vez por todas, en su bando. Alberto ha conseguido una pista sobre la persona que abandonó al bebé.

Lejos de que todo quede ahí, Claudia hace saber a Carmen que va a estar a la altura de lo que se espera de ella, sin importar en absoluto sus prejuicios. Respecto a la relación entre Miriam y Joaquín, es cada vez más evidente que sienten una gran atracción. Algo de lo que, incluso, Serra acaba siendo testigo.

Marta ha querido compartir con Claudia y Carmen una información sobre la compleja situación de Fina. Tasio, por su parte, opta por pedir perdón a Carmen por cómo reaccionó ante la detención de Fina. Ella, en cambio, le exige su autorización para poder sacarse el carnet. Begoña, gracias a la mediación de Digna, da un paso más allá para intentar recuperar a Julia. Andrés intenta acercase a Begoña, pero ella opta por mantener las distancias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.