No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 4 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 198 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Marta se muestra decidida a confesar, de una vez por todas, que ella era la mujer que vieron junto a Fina. ¡No le importan en absoluto las consecuencias, ni mucho menos! Patricia Lambert no puede evitar buscar venganza junto a Jesús, al ser conscientes del sorprendente contrato que está en juego. Joaquín se da cuenta de la gran tensión que existe entre Patricia Lambert y Jesús.

Por ese mismo motivo, Digna no tarda en pedirle como favor personal que investigue todo lo que pueda estar ocurriendo, realmente, entre ambos. Lejos de que todo quede ahí, podemos ver cómo María ha dado el paso de empezar a ganarse el cariño de Julia mientras que Claudia no puede evitar mostrarse profundamente dolida. Y todo por no saber cómo reaccionar tras haber descubierto cuál es la verdadera orientación sexual de Fina. Digna ha acabado enterándose de lo sucedido con Julia, por lo que aprovecha la ocasión que se le ha presentado para arremeter, como nunca, contra Begoña. Luz se muestra más que decidida a encontrar a la madre del bebé que, de forma inesperada, apareció en la colonia. Gema no ha dudado un solo segundo en hacer una sorprendente propuesta a Joaquín pero nada sale como esperaba ni muchísimo menos. Andrés consigue dar un gran paso para sacar a Fina de prisión.

¿Qué sucede en el capítulo 199 de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 5 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Marta hace saber a Fina cuál es la estrategia que ha planteado el abogado que Andrés ha contratado para llevar su caso. Jesús no duda en seguir haciendo de las suyas para continuar aprovechándose de la situación con Julia.

Entre otras tantas cuestiones, ha querido victimizarse y señalar a Andrés de todo lo que está sucediendo. Llena de culpa por lo ocurrido con Julia, Begoña no puede evitar buscar apoyo en Luz. Gema no ha dudado en hacer saber a Digna que siente una profunda decepción, y todo por cómo Joaquín reaccionó a su propuesta de tener hijos.

Alberto ha hecho una contundente confesión a Luz respecto a su relación con Gloria mientras que Marta ha hecho una firme petición de ayuda a Damián. Éste se muestra decidido a tomar cartas en el asunto, antes de que sea demasiado tarde. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.