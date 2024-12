No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en nuestro país. El pasado martes 3 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 197 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo, tras enterarse de lo que realmente vieron Jesús y Julia, María no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para cargar, como nunca, contra Begoña. El rumor de la detención de Fina ha comenzado a extenderse por la colonia. Así pues, Digna ha acabado enterándose de la noticia por lo que no ha tardado en ofrecer todo su apoyo a Marta.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Marta es consciente de quién está detrás de la denuncia. Es un hecho que tiene que hacer todo lo que está en su mano para intentar que la retire a la mayor brevedad posible. María se muestra cada vez más cercana, a la par que compasiva, con Andrés. Damián, por su parte, acaba echándole la bronca por cómo ha actuado en las últimas semanas. Por si fuera poco, don Pedro no tarda en aprovechar la ocasión para pedir perdón a Digna por haber infravalorado a sus hijos de la peor manera. En cuanto a Joaquín, se ve en la obligación de acudir con Gema a la reunión con el empresario cristalero mientras que Patricia Lambert no puede evitar dudar del acuerdo comercial con la familia De la Reina. Alberto y Luz se quedan sin palabra con lo que encuentran en la colonia.

¿Qué sucede en el capítulo 198 de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 4 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Marta se muestra más que decidida a desvelar que ella era la mujer que vieron junto a Fina. Por si fuera poco, Patricia Lambert opta por buscar venganza junto a Jesús. Al fin y al cabo está en juego un grandísimo contrato.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo Joaquín percibe la tensión entre Patricia Lambert y Jesús, por lo que Digna le hace la firme petición de que investigue para saber qué está ocurriendo entre los dos. María ha empezado a ganarse el cariño de Julia mientras que Claudia, profundamente dolida, deja claro que no tiene ni la más mínima idea de cómo reaccionar al descubrir la orientación sexual de Fina.

Digna descubre todo lo ocurrido con Julia, por lo que no puede evitar arremeter contra Begoña. Luz se muestra más que decidida a encontrar a la madre del bebé que apareció por sorpresa en la colonia mientras que Gema deja completamente sin palabras a Joaquín al hacerle una propuesta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.