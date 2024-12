Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 2 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 196 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera, los espectadores han podido ser testigos de cómo Begoña, tras haber sido descubierta besándose con Andrés, no puede evitar sentir una profunda preocupación. Y todo ante la posibilidad de perder para siempre a Julia. La detención de Fina, como no podía ser de otra manera, deja a Marta completamente destrozada. Y siendo honestos, no es para menos. Jesús se ve en la obligación de rendir cuentas tanto a Begoña como a Damián por haber utilizado, durante todo este tiempo, a Julia. ¡Es algo que no le van a perdonar!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en Antena 3 ha podido ver cómo Claudia, a raíz de la detención de Fina, no puede evitar tener serias sospechas de la existencia de un secreto que, por el momento, desconoce. Joaquín se ha propuesto luchar por intentar mantener su relación profesional con Miriam. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar las consecuencias. Luis ha recibido una inesperada llamada para verse las caras con alguien mientras que Marta ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una firme petición a Jesús. ¿En qué consiste, exactamente? En que atienda a Patricia Lambert. Begoña, por el bien de la pequeña Julia, se ve en la obligación de tomar una drástica decisión respecto a Andrés. Parece que ha llegado el momento de hacerlo, de una vez por todas.

¿Qué sucede en el capítulo 197 de Sueños de libertad que se emite hoy, martes 3 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 vamos a poder ver cómo, tras enterarse de lo que vieron Julia y Jesús, María no duda en aprovechar la ocasión para cargar, como nunca, contra Begoña. El rumor sobre la detención de Fina, inevitablemente, ha comenzado a extenderse por la colonia.

Como no podía ser de otra manera, y nada más enterarse, Digna no ha dudado un solo segundo en ofrecer su apoyo incondicional a Marta. Ésta, ahora que sabe quién está detrás de la denuncia, se propone hacer todo lo que está en su mano para intentar que la retire a la mayor brevedad posible.

María no duda en mostrarse de lo más comprensiva y cercana con Andrés. Damián, por su parte, no duda en echarle la bronca por cómo ha actuado en los últimos días. Don Pedro pide disculpas a Digna por haber infravalorado a sus hijos mientras que Patricia Lambert no puede evitar poner en dudas la continuidad del acuerdo comercial con la familia De la Reina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.