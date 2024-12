No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, inevitablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado viernes 29 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 195 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo, tras escuchar la conversación telefónica de Fina, Santiago no duda un solo segundo en seguir sus pasos. Y todo para tratar de averiguar, de una vez por todas, quién es su pareja. En cuanto a Tasio, vemos cómo trata por todos los medios de hacer ver a Gaspar que, en el fondo, no se quiere marchar a Jerez junto a Dolores. Cada vez es más evidente que tiene otros planes completamente diferentes entre manos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo, finalmente, Joaquín ha tomado una drástica decisión respecto a Miriam y Gema mientras que Andrés hace todo lo que está en su mano para tratar de convencer a Begoña para que vuelvan, de una vez por todas, al apartamento. Angustiada, Julia pide explicaciones a Begoña tras haberse visto sorprendida al recibir la notificación de la nulidad matrimonial. Carmen continúa empeñadísima en sacarse el carnet, pero Tasio parece que no se muestra muy por la labor. Jesús y María optan por unir fuerzas para tratar de impedir la nulidad mientras que Tasio no puede evitar sentirse en mitad de una guerra entre los Merino y los De la Reina. Por si fuera poco, vemos cómo Jesús no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dar un paso más allá a la hora de manipular a Julia.

¿Qué sucede en el capítulo 196 de Sueños de libertad que se emite hoy, lunes 2 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Begoña, tras haber sido descubierta besándose con Andrés, no puede evitar mostrarse profundamente preocupada. Y todo por la posibilidad de perder, para siempre, a Julia. ¡Es algo que, desde luego, no va a ser capaz de soportar!

La detención de Fina, como es de esperar, deja a Marta completamente rota y devastada. Jesús se ve en la obligación de rendir cuentas ante Begoña y Damián por no haber tenido reparos a la hora de utilizar a Julia. Claudia, como consecuencia de la detención de Fina, no puede evitar tener sospechas de la existencia de un secreto que todavía desconoce.

Pero no va a parar hasta descubrirlo. Joaquín hace todo lo que está en su mano para intentar salvar su vínculo profesional con Miriam mientras que Luis se ve sorprendido al recibir una inesperada llamada para verse las caras con alguien. Marta hace una petición a Jesús. ¿En qué consiste, exactamente? En que atienda a Patricia Lambert. ¿Cuál será su respuesta? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.