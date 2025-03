No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 25 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 274 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Marta no tarda en sincerarse con Fina, haciéndole saber que se siente profundamente culpable por la muerte de su hermano. Damián y Begoña han acordado ocultar a Julia todos y cada uno de los detalles de la muerte de Jesús. Aun así, la familia De la Reina se muestra contraria a la teoría de un posible suicidio: no creen que haya ocurrido algo así, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Gema y Luz no han dudado en hacer saber la enorme preocupación que sienten por la gran tensión que existe entre los hermanos Merino. Son conscientes de que deben hacer algo a la mayor brevedad posible, para evitar que todo se complique aún más. Joaquín y Luis son incapaces de llegar a un acuerdo sobre cómo hacer frente al asunto del balneario. Así pues, hacen saber a Digna cuál es la única solución financiera que encuentran para no perder Perfumerías De la Reina. María, en vista de los planes de Andrés y Marta para echarla, pone en práctica su estrategia para tratar de prolongar, en la medida de lo posible, su estancia en casa. Para no dejar cabos sueltos, don Pedro paga una importante suma de dinero a Górriz para que desaparezca de una vez por todas. Fermín deja completamente sin palabras a Inés con un buen gesto.

¿Qué sucede en el capítulo 275 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 26 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Julia está profundamente devastada y destrozada por la muerte de Jesús. Tanto es así que sigue sin probar bocado. Irene, tras la extraña y repentina dimisión de Górriz, da el paso de pedir explicaciones a don Pedro.

Lejos de que todo quede ahí, Pelayo se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión respecto a la propuesta que ha hecho Joaquín respecto al balneario. Afectada por la pérdida de su hijo, María se ofrece a colaborar con la casa cuna, mientras que Carmen hace una importantísima propuesta de negocio a Marta.

Hablando con el doctor Herrera, Luz ha descubierto que la anosmia de Luis podría ser algo tremendamente grave. Joaquín, como consecuencia de las constantes presiones por parte de don Pedro, comunica una importantísima noticia a su familia que tiene estrecha vinculación con su continuidad en Perfumerías De la Reina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.