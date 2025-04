No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 22 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 292 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera, hemos sido testigos de cómo Luis ha despertado tras haber sido operado de urgencia, por lo que Luz no puede evitar sentir una profunda alegría con esta noticia. Los nervios no tardan en apoderarse de Tasio instantes antes de la presentación, mientras que Carmen ha querido hacer un regalo para intentar animarle. La familia Merino se siente muy aliviada al enterarse de que, finalmente, Luis ha despertado tras su intervención quirúrgica.

Andrés aprovecha la ocasión que se le ha presentado para presionar a María, y todo para que apoye incondicionalmente la familia De la Reina durante la reunión que se va a celebrar próximamente. Ella, en cambio, parece que tiene unos planes completamente diferentes. En dicha reunión, Tasio presenta el proyecto americano. María tiene la última palabra al tener en su poder las acciones de Julia. Digna se ha dejado aconsejar por sus nueras sobre qué decisión tomar tras la petición de matrimonio de don Pedro, mientras que Herrera se muestra decidido a desintoxicarse al ser consciente del problema que padece. Tras meditarlo mucho, Digna finalmente ha tomado una decisión respecto a la propuesta de matrimonio de don Pedro, mientras que María opta por mostrarse muy clara con Damián. Así pues, le hace saber que siempre va a votar a favor de lo que a ella le convenga, puesto que es exactamente lo que haría Jesús De la Reina.

¿Qué sucede en el capítulo 293 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 23 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Damián, tras hablarlo con Marta, no duda en contratar a un detective privado para que investigue a don Pedro, mientras que Tasio y Carmen deciden celebrar juntos el enorme éxito que ha tenido la reunión.

Por si fuera poco, Luz desvela a Begoña que ha tomado una decisión respecto a la sorprendente propuesta de Damián de sustituir a Herrera en el dispensario hasta nueva orden. Irene entiende a la perfección la decisión que ha tomado Digna respecto a la propuesta de Pedro, mientras que Joaquín comunica a Luz la cardiopatía que padece Gema, mientras que la doctora Borrell le aconseja otras alternativas para lograr hijos a pesar de sus dificultades.

María ha logrado que Julia consiga su sueño de interpretar a Cenicienta, apuntándose un gran tanto como tutora de la pequeña. Damián y don Pedro tienen un tenso enfrentamiento como consecuencia de sus diferencias a la hora de gestionar la fábrica, mientras que Marta y Andrés visitan a Luis para intentar hacer las paces. Damián no tarda en darse cuenta de que Jesús investigó a Luz. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.