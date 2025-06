Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 30 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 319 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Luis, al darse cuenta de su buena sintonía, se propone pasar mucho más tiempo junto a Teo. Marta no puede evitar tener muchas dudas sobre la propuesta de inversión que ha hecho doña Clara, mientras que María ha hecho una firme petición a Claudia. ¿En qué consiste, exactamente? En que sea completamente discreta y que no confiese su vínculo con Raúl.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Digna, tras la visita de Damián, ha acudido a Pedro, y lo ha hecho profundamente preocupada. Por si fuera poco, Tasio cree que ha sido una injusticia el hecho de haber sido relegado a su puesto anterior. ¡Es algo que no esperaba, ni mucho menos! Todo ello mientras Begoña no duda un solo segundo en acusar a María de estar detrás de la preocupante nota anónima que ha recibido. Don Pedro decide buscar a Damián para confrontarlo, y todo después de todos los detalles que confesó a Digna. Tasio va a dejar de votar a favor de don Pedro si éste se niega en rotundo a cambiar de actitud. Es consciente de que, o da ese paso o las cosas van a complicarse de forma considerable. María alerta al sargento Pontón sobre la posible mentira de Begoña en su coartada respecto al día que murió Jesús.

¿Qué sucede en el capítulo 320 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 2 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo el sargento Pontón interroga duramente a Begoña, mientras que Marta intenta advertir a doña Clara sobre la estafa del proyecto inmobiliario. Raúl, inevitablemente, ha conseguido preocupar muchísimo a Gaspar y Manuela por su relación con María.

Por si fuera poco, Begoña ha decidido desahogarse con Luz respecto a su preocupación por haber mentido sobre la noche en que murió Jesús. Todo ello mientras los De la Reina creen firmemente que la llamada a Potón fue cosa de don Pedro. Andrés no duda un solo segundo en interceder por Begoña ante el sargento Pontón.

Lejos de que todo quede ahí, María se ve obligada a tomar una drástica decisión respecto a su relación con Raúl, mientras que Damián decide asestar un nuevo golpe para desestabilizar, de una vez por todas, a Don Pedro. Digna, víctima de la culpa, no puede evitar desmoronarse con don Pedro, hasta tal punto que se muestra decidida a entregarse a la guardia civil por la muerte de Jesús. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.