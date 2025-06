Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado martes 3 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 321 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Damián no duda un solo segundo en citar a Pontón, dispuesto a acusar a don Pedro. El sargento no tarda en confirmarle que fue una mujer quien se puso en contacto con él para acusar a Begoña. Damián decide compartir esta información a sus hijos, por lo que Andrés no tarda en descubrir quién es. Luz intenta calmar a Begoña, que no puede evitar temer por su futuro.

Lejos de que todo quede ahí, y visiblemente enfadado por todo lo que ha descubierto, confronta a María por haber acusado a Begoña frente al sargento. A raíz de la investigación que está llevando a cabo Pontón, Digna no puede evitar tener ciertas dudas respecto a la celebración de la boda con don Pedro. Todo ello mientras decide ocultar los verdaderos motivos tanto a Gema como a Joaquín. En cuanto a don Pedro, vemos cómo hace todo lo que está en su mano para que Digna deseche la idea de entregarse a la guardia civil, mientras que Damián hace exactamente lo mismo con Luis, pero para que contrate a Cristina. La investigación del sargento Pontón ha provocado que Pelayo empiece a plantearse la posibilidad de marcharse a vivir a Madrid, mientras que Manuela se ha enterado de que Raúl y María han dado el paso de romper su relación sentimental.

¿Qué sucede en el capítulo 322 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 4 de junio?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie diaria van a poder ver cómo Begoña no duda un solo segundo en apoyar a Andrés en su iniciativa de echar a María de casa. Pero no todo queda ahí, ya que también tiene un tenso enfrentamiento con ella. Consciente de su descontento, Irene pide a don Pedro que cuide mucho más su vínculo con Tasio.

Lejos de que todo quede ahí, el sargento Pontón se ve obligado a tomar una drástica decisión respecto a la investigación sobre la muerte de Jesús. Don Pedro, por su parte, se muestra decidido a intentar disuadir a Digna de confesarse con don Agustín antes de la boda, mientras que Marta pone en duda la celebración del enlace entre Digna y Don Pedro.

Ella, por su parte, no puede evitar respirar aliviada al enterarse de que Begoña ya no es sospechosa del asesinato de Jesús, mientras que Joaquín se muestra preocupado por la creciente tensión con Tasio. Hasta tal punto que no duda en desahogarse con Gema sobre este asunto. María decide buscar apoyo en Damián para que evite su marcha de la casa. ¿Lo logrará? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.