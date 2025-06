No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 2 de junio pudimos disfrutar del capítulo 320 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo el sargento Pontón no duda un solo segundo en interrogar a Begoña. Marta hace todo lo que está en su mano para intentar advertir a doña Clara sobre la estafa que hay detrás del proyecto inmobiliario de Montesquinza. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Raúl no ha podido evitar preocupar tanto a Manuela como a Gaspar como consecuencia de su relación con María.

Lejos de que todo quede ahí, Begoña da el importantísimo paso de desahogarse como nunca con Luz, y todo por haber mentido sobre los detalles de la noche en la que Jesús murió. Los miembros de la familia De la Reina están convencidos de que don Pedro tuvo algo que ver en la llamada al sargento Pontón. Andrés, por su parte, se muestra dispuesto a interceder por Begoña ante el sargento, en la medida de lo posible. En cuanto a María, hemos podido ver cómo se ha visto obligada a tomar una de las decisiones más contundentes respecto a su vínculo con Raúl. Damián se muestra decidido a asestar el golpe final para desestabilizar, de una vez por todas, a don Pedro. Por si fuera poco, Digna no puede evitar sentirse profundamente culpable. Tanto es así que se ha desmoronado frente a don Pedro y se muestra dispuesta a entregarse a la guardia civil por la muerte de Jesús.

¿Qué sucede en el capítulo 321 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 3 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Damián da el paso de citar a Pontón, con la firme intención de acusar a don Pedro. A pesar de todo, el sargento le confiesa que fue una mujer quien llamó acusando a Begoña. Damián comenta esta información a sus hijos, y Andrés no tarda en descubrir quién ha sido.

Luz hace todo lo que está en su mano para tratar de calmar a Begoña, que no puede evitar temer por su futuro. Furioso, Andrés da el paso de confrontar a María por haber acusado a Begoña ante el sargento. Como consecuencia de la investigación que está llevando a cabo Pontón, Digna tiene ciertas dudas sobre la celebración de su vida.

Eso sí, decide ocultar a Joaquín y Gema los verdaderos motivos. Don Pedro intenta convencer a Digna para que no se entregue a la guardia civil, mientras que Damián hace ver a Luis que debe contratar a Cristina. La investigación del sargento ha hecho que Pelayo empiece a plantearse vivir en Madrid, mientras que Manuela se entera de que Raúl y María han roto. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.