No es ningún secreto que Renacer, con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado lunes 26 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Cem y Umay llegan al hospital con el objetivo de que les examinen tras el accidente de moto que han tenido. Por fortuna, a pesar de lo ocurrido, ambos están fuera de peligro. Todos sus familiares están tremendamente enfadados y decepcionados con ellos. ¡No se esperaban que fuesen a ser tan sumamente irresponsables, puesto que podían haber perdido la vida en tan solo unos segundos!

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Rengin está absolutamente convencida de que Efsun y Timur esconden algo. Es más, que tienen una relación sentimental en secreto. Bahar tiene un tenso enfrentamiento con Evren por estar tomando mucha más medicación de la que debe porque, entre otras cuestiones, está poniendo en riesgo su salud. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que él es incapaz de entrar en razón. Timur y Efsun, al ser conscientes de lo que está ocurriendo, han acordado no volver a verse a solas, puesto que saben que Rengin empieza a tener sospechas de que algo ocurre entre ellos. Por lo tanto, no están dispuestos a dar lugar a falsas ideas. Evren, por su parte, ha optado por recapacitar. Así pues, el doctor ha dado el importantísimo paso de entregar su medicación a Bahar para no tomar más de la que necesita.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 27 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Cem ha tomado la drástica decisión de Umay para intentar que no sufra más. Al fin y al cabo, cree que tiene un don para hacer daño a la gente que quiere. Es más, cree que deben marcar distancias porque, a su parecer, se lo debe su hermano después de todo.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo un nuevo paciente llega al hospital. No tardan en descubrir que padece hepatitis y que necesita un trasplante a la mayor brevedad posible. Por fortuna, Timur logra que el padre del chico sea su donante, tras contarle su historia con Bahar. Rengin intenta tender una trampa a Timur, pero no sale como esperaba. Él está harto de su actitud y desconfianza.

Por si fuera poco, Rengin testifica en el juicio por la custodia de Umay, alegando que Bahar es una madre responsable y delicada. Evren comienza a marearse en una operación tras haber superado la dosis de su medicación, mientras que Timur se ve obligado a tomar una drástica decisión respecto a Rengin. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.