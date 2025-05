Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado martes 20 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Evren consigue realizar la operación sin ningún tipo de problema, gracias a la medicación que le han recetado. Efsun consigue recapacitar, puesto que está convencida de que debe zanjar todos y cada uno de sus problemas con Bahar. Así pues, le pide disculpas y le promete cambiar su actitud. A pesar de su gesto, no es suficiente después de todos los problemas que ha generado.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Rengin no se fía en absoluto de Timur. Es más, no duda un solo segundo en interrogarle a todas horas, puesto que tiene serias dudas sobre él y sus intenciones. Por si fuera poco, Aziz se anima a preparar una sorpresa verdaderamente especial a Seren con la firme intención para hacer las paces y, de esta forma, continuar con su relación sentimental. Es más, le hace saber que es el gran amor de su vida y quiere que se casen lo antes posible y no esperar mucho más tiempo. Hasta tal punto que ha llamado a un oficiante de bodas para agilizar el asunto. Lo que Aziz no esperaba era la impactante reacción de Seren. ¡Se ha quedado verdaderamente sin palabras!

¿Qué sucede en la nueva entrega de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 26 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Cem y Umay llegan al hospital para que les examinen tras el accidente de moto que han sufrido. Por fortuna, ambos están fuera de peligro. Como era de esperar, sus familiares están muy enfadados, pero también muy decepcionados con ellos.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ser testigos de cómo Rengin cree firmemente que Efsun y Timur esconden algo y que tienen una estrecha relación en secreto. Bahar, por su parte, se enfada muchísimo con Evren por tomar más medicación de la que debe, ya que está poniendo en riesgo su salud. A pesar de los esfuerzos, él es incapaz de entrar en razón.

Timur y Efsun acuerdan no volver a verse a solas, puesto que Rengin está empezando a tener sospechas de que algo sucede entre ellos. Así pues, quieren evitar que surjan especulaciones al respecto. Evren, finalmente, recapacita y da su medicación a Bahar con el objetivo de no tomar más de la que necesita. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.