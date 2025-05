No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 19 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Evren ha descubierto que Bahar ha testificado ante un tribunal del hospital por su estado de salud. Como no podía ser de otra manera, el doctor se muestra profundamente afectado, ya que existe la posibilidad de que pierda su trabajo. Después de todo lo vivido, Bahar no tarda en dejarle muy claro que siempre va a estar a su lado, y promete apoyarle de forma incondicional.

Lejos de que todo quede ahí, Aziz se muestra más que dispuesto a solucionar las cosas con Seren, de una vez por todas. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que ella se muestra cada vez más distante. Es más, le hace saber que lo único que necesita es que se exprese para, de una vez por todas, saber lo que realmente quiere. Hasta que no dé ese importante paso, su relación no va a mejorar. Por si fuera poco, Parla y Umay vuelven a estar unidas, hasta tal punto que no dudan en apoyarse entre ellas. Todo ello mientras los temblores en el brazo de Evren no cesan. Así pues, acude a un médico que le receta unas pastillas que debe tomar con moderación. Además, el doctor se ve en la obligación de realizar una operación mientras es vigilado, para saber si está capacitado para seguir ejerciendo como cirujano.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 20 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Evren ha logrado realizar la operación sin ningún tipo de problema, gracias a la medicación que le han recetado. Efsun decide recapacitar, y cree que debe zanjar todos y cada uno de sus problemas con Bahar. Así pues, le pide perdón y le promete que cambiará de actitud.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que ese gesto no es suficiente después de todos los problemas que ha ocasionado en tan poco tiempo. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Rengin no acaba de fiarse de Timur, hasta tal punto que opta por interrogarle a todas horas porque, evidentemente, sigue teniendo dudas sobre él.

Aziz decide preparar una sorpresa a Seren para tratar de hacer las paces y, por ende, seguir adelante con su relación. Así pues, le hace saber que es el amor de su vida y que quiere casarse con ella cuanto antes. A pesar de todo, la reacción de Seren le deja completamente descolocado. Todo ello mientras Cem y Umay quedan a escondidas. Los dos deciden coger la moto de Evren, y su imprudencia acaba poniéndoles en grave peligro. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.