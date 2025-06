Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 2 de junio, pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Evren se desmaya en mitad de una operación, por lo que a Bahar no le queda más remedio que encargarse del trasplante. Por fortuna, logran detener la hemorragia a tiempo, por lo que, gracias a su labor, consiguen salvar la vida del paciente. Timur da el paso de besar a Efsun, y ella le hace saber que no quiere ser simplemente una aventura. Los dos acuerdan guardar distancias entre ellos hasta que consigan aclarar cuál es realmente su situación.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Bahar se muestra profundamente decepcionada con Evren. Hasta tal punto que él se ha visto en la obligación de renunciar a su trabajo como cirujano. La prensa no tarda en enterarse de lo ocurrido en el quirófano del hospital y el desmayo de Evren. Es más, tachan al hospital Peran de haber cometido una grave negligencia. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Umay decide buscar a Cem al darse cuenta de que no responde a sus llamadas. Además, es absolutamente incapaz de olvidarse de él después de todo lo que han vivido juntos. Dadas las circunstancias, Timur se muestra profundamente estresado. Todo ello mientras Rengin le llama la atención porque siempre decide huir cuando hay problemas graves. Ella se ve al límite, pero, a pesar de todo, es consciente de que necesita comprobar que no hay otra mujer en la vida del doctor.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 3 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Rengin está sufriendo muchísimo, y todo por culpa de Timur y de la tormentosa relación que tienen. La televisión está entrevistando a Timur y Bahar, en el preciso instante en el que llegan los resultados de las pruebas toxicológicas de Evren.

Por fortuna, esos resultados confirman que el doctor está limpio y, por tanto, todos se enteran de que no hubo ningún tipo de negligencia por parte del cirujano. Bahar no duda en pedir perdón a Evren por no haber creído en su palabra, pero le hace saber que tenía muchísimo miedo de que le llegase a pasar algo.

Pero no todo queda ahí, ya que Bahar promete al cirujano que va a estar a su lado siempre. Después de lo sucedido, Evren cree que no va a superar el bache que están atravesando. De ahí que tome la contundente decisión de romper su relación. La realidad es que Evren cambió sus muestras de sangre a escondidas para que los resultados fuesen positivos. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.