No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 27 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Cem toma la firme decisión de alejarse de Umay para no hacerla sufrir. Al fin y al cabo, está convencido de que solamente sabe hacer daño a la gente que quiere. Por si fuera poco, confirma que deben separarse, puesto que es algo que le debe a su hermano. Todo ello mientras llega un nuevo paciente al hospital. Los doctores no tardan en descubrir que tiene hepatitis y necesita de urgencia un trasplante por daño hepático.

Timur ha conseguido que el padre del chico sea su donante, y todo tas contarle su impresionante historia con Bahar. Seren trata de arreglar su relación con Aziz, por lo que los dos deciden reconciliarse por fin. Rengin hace todo lo que está en su mano para tender una trampa a Timur, pero nada sale como esperaba. Él acaba enfadándose mucho, al estar alto de su actitud y de su constante desconfianza. Rengin testifica en el juicio por la custodia de Umay, asegurando que Bahar es una de las madres más responsables y dedicadas que conoce. En cuanto a Evren, empieza a marearse durante una operación después de haber superado la dosis de su propia medicación. Lo hizo a pesar de ser consciente de los efectos secundarios que podía tener. Timur se muestra al límite con Rengin, hasta tal punto que decide tomar una decisión drástica a modo de venganza.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 2 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Evren se ha desmayado en mitad de una operación. Por lo tanto, Bahar tiene que ocuparse de realizar el trasplante. Por fortuna, logran detener la hemorragia y salvar al paciente gracias a la intervención de la protagonista de la historia.

Timur decide besar a Efsun, y ella le hace saber que no quiere ser su aventura. Finalmente, los dos acuerdan guardar las distancias entre ellos para evitar que haya sospechas entre sus compañeros. Bahar se siente profundamente decepcionada con Evren, mientras que él opta por renunciar a su trabajo como cirujano para evitar complicaciones.

Lejos de que todo queda ahí, la prensa se entera de lo sucedido con Evren, por lo que empiezan a hablar de una aparente negligencia en el hospital Peran. Umay busca a Cem al no responder sus llamadas, mientras que Rengin recrimina a Timur que siempre escapa de sus problemas. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.