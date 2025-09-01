Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Evren, muy decepcionado con Bahar
El doctor descubre que ella tiene dudas respecto a su boda
Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 26 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera, han podido ser testigos de cómo la doctora Jennifer ha presentado el caso del nuevo paciente tanto a Timur como a Evren, con el objetivo de que ambos lo estudien y decidan qué deben hacer durante la operación. Al tratarse de un asunto tan sumamente delicado, tienen que llegar a un acuerdo. Pero eso es exactamente lo que no sucede, ya que ambos tienen opiniones completamente opuestas. ¡Todo se complica cada vez más y por momentos!
Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Timur se muestra cada vez más irascible, puesto que Bahar va a casarse con Evren. Pero lo que no imagina es que ella, a pesar de todo, no puede evitar comenzar a tener ciertas dudas sobre dar este importantísimo paso. Es más, reconoce que está profundamente agobiada. Hasta tal punto que necesita desahogarse, como nunca, con su amiga Çagla. Evren, por su parte, se entera de que Bahar no está feliz por el hecho de casarse con él, y es algo que le destroza por dentro. En cuanto a Seren, está agotada por todo el trabajo que le están dando sus dos bebés, así que Bahar opta por llevarla a una obra donde actúa Cem para tratar de que se despeje a la mayor brevedad posible. ¿Lo conseguirá?
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 1 de septiembre?
De esta manera tan concreta, seremos testigos de cómo Evren no puede evitar sentir una profunda decepción con Bahar después de haberse enterado de que no sabe si casarse con él. En cuanto a Cem, se muestra muy ilusionado con su obra. Evren no duda en apoyarle de forma incondicional.
A pesar de los esfuerzos, todo cambia de manera radical cuando la policía aparece de un momento a otro en el teatro para detenerle justo antes de la actuación, acusándole de robo. Algo que genera una enorme confusión en Evren, pero también una profunda decepción. ¡Pensaba que había cambiado!
Timur reprocha a Bahar que se vaya a casar con Evren y acaba teniendo una fortísima discusión con ella. Gülçiçek cuida de sus nietos junto al doctor Reja, pero los dos se ven sorprendidos por Bahar y el resto de la familia, puesto que no esperaban verles juntos. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
