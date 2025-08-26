Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: boda a la vista para Bahar

Como cada semana, Renacer vuelve a ocupar las noches del lunes y el martes en Antena 3. Su éxito se debe a la historia llena de emoción que mantiene enganchados a los espectadores, que ni en verano se quieren perder qué pasará en la vida de los protagonistas. Tras días muy complicados, las buenas noticias llegan en el capítulo de hoy, martes 26 de agosto, gracias a que es posible que la protagonista pase por el altar en las próximas semanas (si nada lo impide).

Evren ya no podía aguantar más y ha decidido tomar la iniciativa arrodillándose ante Bahar y pidiéndole matrimonio. Con lágrimas en los ojos, ella acepta la propuesta, llenando su cara con una enorme sonrisa al pensar en un futuro juntos después de tantos problemas.

Ese emocionante momento lo viven también Tolga y Tumir, aunque ambos tienen sentimientos muy diferentes por la noticia. A la alegría del momento de uno, se suma el dolor y la derrota de otro, que ya no puede hacer nada y piensa que ya no podrá recuperarla.

Desde entonces, la relación de Bahar con Tumir cambia por completo y casi no pueden verse, una manera de protegerse ante lo que acaba de vivir. Pese a la tensión que se corta en el ambiente las cosas parecen estar en calma, pero en el centro médico se vivirá una gran discusión por motivos, aparentemente médicos, aunque en realidad todo tiene un fondo de problemas personales.

Un famoso empresario será ingresado de urgencia, necesitando la atención por completo de Evren y Timur, pero comenzarán una discusión por el tratamiento, aunque en realidad se esconden problemas personales por el reciente compromiso.

Pero la boda, pese a los que podía pensarse, corre peligro por las duda de Bahar, que decide hablar con Çagla, su amiga, a la que le cuenta lo que realmente siente en estos momentos. Estas dudas llegan a Evren, que no tenía ni idea de este problema.

Por otro lado, Seren está completamente agotada por culpa del trabajo y atención que requieren sus dos bebés, por lo que Bahar piensa en un plan para que pueda disfrutar durante una horas y relajarse. Ambas se irán a ver una obra en la que actúa Cem, un plan que parece perfecto para las dos.

Esto es un resumen de lo que ocurrirá en el capítulo de hoy, martes 26 de agosto de 2025, de Renacer, la serie que triunfa cada lunes y martes noche en Antena 3.