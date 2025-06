Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta impresionante historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 3 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Rengin está sufriendo muchísimo por culpa de Timur y, sobre todo, por la relación tan tormentosa que tienen desde hace años. Los medios de comunicación entrevistan a Bahar y Timur y, justo en ese momento, llegan los resultados de las pruebas toxicológicas de Evren. Por fortuna, los resultados han logrado confirmar que el cirujano, en realidad, está limpio. Toda la audiencia se entera de que no se ha producido ningún tipo de negligencia por su parte.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie turca han podido ver cómo Bahar pide disculpas a Evren por no haberle creído desde un primer momento. Entre otras cuestiones, le ha hecho saber que tenía muchísimo miedo de que le pasara algo. Por si fuera poco, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para prometerle estar a su lado siempre. A pesar de todo, Evren está profundamente convencido de que no van a poder superar el bache que están atravesando. Hasta tal punto que da el drástico paso de romper su relación sentimental. Lo que Bahar no sabe es que, en realidad, Evren cambió sus muestras de sangre a escondidas para que los resultados mostrasen que estaba limpio, pero esa no era, ni de lejos, la realidad. Estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de la historia de esta serie turca, y no es para menos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Renacer que se emite hoy, lunes 9 de junio?

Después de todo, en esta entrega, veremos cómo Evren está profundamente decepcionado consigo mismo por no haber tenido reparos a la hora de traicionar sus propios valores. Por si fuera poco, se siente culpable porque también mintió a Bahar, mirándola a los ojos. Y eso que su intención siempre fue protegerla.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Bahar quiere pedir perdón a Evren, ya que se siente mal por haberle tratado como a un adicto cuando los resultados de los análisis han demostrado que estaba limpio. Timur parece haber perdido el interés con Rengin, ahora que son pareja y viven juntos.

Dadas las circunstancias, Timur se alegra muchísimo al saber que la relación de Evren y Bahar no está pasando por su mejor momento. En cuanto a Bahar, hace todo lo que está en su mano para que una especialista opere a Evren. No te pierdas la nueva entrega de Renacer que se emite hoy, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.