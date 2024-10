Hermanos, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 21 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Ömer está desesperado tras su ruptura con Süsen, puesto que no entiende qué ha podido ocurrir si los dos estaban soñando con casarse. El joven quiere saber la verdad, pero ella asegura que no quiere tener una vida difícil. Ömer le hace saber que es capaz de hacer todo lo que esté en su mano para darle una buena vida. Ella se ve en la obligación de mentir, diciéndole que está con otro.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Süreyya quiere entregarse al ser consciente de lo muchísimo que está sufriendo su hija por ese accidente que ella misma provocó. A pesar de todo, Süsen opta por frenarla puesto que no puede permitir que su propia madre vaya a prisión. Aybike y Yasmin se encuentran detenidas en comisaría, a la espera de que el cuerpo del hombre que ha encontrado la policía en el bosque sea identificado. La tensión entre Ayaz y Sarp continúa siendo evidente, puesto que Sarp continúa convencido de que su primo le mintió y quedó con Cansu. Por si fuera poco, los espectadores han podido ver cómo Nebahat se siente verdaderamente feliz al descubrir que está embarazada. A pesar de todo, la gran enemiga de Süreyya no tiene ni la más mínima idea de cómo decírselo a Akif, puesto que acaban de dar el paso de divorciarse.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy, martes 22 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo Sarp no ha dudado un solo segundo en echar un par de somníferos en el café de Ayaz. Éste acaba teniendo un accidente con su moto. Afortunadamente, todo se queda en un susto pero descubre que su primo le ha echado pastillas para dormir.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ayaz se muestra tan profundamente enfadado que decide pedir salir a Cansu, y todo para fastidiar a Sarp. Ömer ha dado el paso de quemar todos y cada uno de sus recuerdos con Süsen. Es más que evidente que el joven está profundamente triste y afectado por la situación.

Nebahat ha empezado a plantearse la posibilidad de no tener un bebé de Akif ahora que están divorciados. Es más, acude a una clínica para abortar. Akif acaba enterándose del embarazo y acude a toda prisa al centro médico. Al llegar, ella le confiesa que no ha sido capaz de abortar y él se muestra profundamente feliz al saber que va a ser padre. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.