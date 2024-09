Este domingo 22 de septiembre, los seguidores de Secretos de familia podrán disfrutar de la segunda parte del último capítulo de esta historia. El pasado 15 de septiembre pudimos ver esa primera parte y ahora, por fin, vamos a dar por cerrada esta serie turca que tantísimas alegrías ha dado a Atresmedia. Por lo tanto, tendremos la oportunidad de conocer, de una vez por todas, qué ocurre con Ilgaz y Ceylin. Además, se da por resuelta una de las grandes preocupaciones de ella. ¿En qué consiste, exactamente? En qué hubiera ocurrido en su vida si Inci no hubiese muerto. Por lo tanto, este proyecto nos muestra un final una de las posibles realidades alternativas en las que los protagonistas podrían haberse encontrado, más allá de la que conocemos. Debemos tener en cuenta que, en las últimas entregas, fuimos testigos de cómo Ilgaz comenzó a creer mucho más en el destino y en sus jugadas.

En la segunda mitad del último capítulo de Secretos de familia, tras la decisión del fiscal y la abogada de marcharse de Estambul, los espectadores van a ser testigos de cómo la serie ofrece un gran número de detalles muy concretos. Gracias a ellos, podemos conectarnos con dos realidades verdaderamente sorprendentes y que, a su vez, tienen mucho que ver. Estamos hablando de personas, pero también situaciones, que aparecen en ambas realidades y que provoca que los espectadores crean que, en algún momento, van a entrelazarse a la perfección. Entre otras cuestiones, vemos cómo esas dos personas que murieron en la casa que Ilgaz y Ceylin acaban de comprar en Mugla, así como el cadáver del jardín y el personaje enigmático que aparece en las dos realidades tienen mucho que ver. Parece que estas historias están conectadas desde hace tiempo con ellos, y de una manera verdaderamente sorprendente y espectacular.

Así pues, los espectadores van a ser testigos de algo impresionante. Y es que, en un solo capítulo final, podremos ser testigos de dos versiones completamente diferentes de la vida de Ilgaz y Ceylin. Por un lado, tendremos un final verdaderamente triste, donde la muerte acaba haciéndose paso en el matrimonio. Un claro ejemplo de que, por mucho que luchasen contra viento y marea, finalmente el destino les ganó la batalla.

Y de forma verdaderamente dura y trágica. Pero después de una historia tan sumamente impresionante, los espectadores no podían quedarse con ese mal sabor de boca. Es por eso que también pueden disfrutar de un final feliz, en el que el fiscal y la abogada, precisamente por todo lo que han sufrido durante tantos años, han conseguido su objetivo: disfrutar de su amor junto a Mercan, la hija que tienen en común.

Lo más sorprendente de este final que es bastante curioso cuanto menos es que los creadores de la serie dejan abierta una posibilidad. Y es que ambas realidades, en algún momento, han podido converger. Sea como sea, es imposible no pensar en esas reflexiones que el fiscal compartió en las últimas entregas, en las que daba tanta importancia al destino.

Probablemente sin esa muerte con la que empezó su historia no se hubiese producido, sus destinos hubieran sido completamente distintos. O no. Una muestra es este final con el que se deja constancia de que, por mucho que se luche contra el destino, él siempre está escrito. Y para Ilgaz y Ceylin también. No te pierdas el capítulo final de Secretos de familia esta noche, tras la emisión de una nueva entrega de Una nueva vida, en Antena 3.