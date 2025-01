No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos, inevitablemente, ante una de las ficciones diarias que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 3 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 497 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo la Marquesa de Luján está constantemente protestando por la boda que está a punto de celebrarse. Lo que Jana ni tan siquiera imagina es la última imposición que Cruz ha hecho, puesto que es algo que le dejará completamente descolocada. Samuel continúa escapando constantemente de María Fernández, pero acaba cruzándose con ella. Por fortuna, finalmente, ponen todas las cartas sobre la mesa y tienen una intensa charla por la que acaban tomando una contundente decisión.

Lejos de que todo quede ahí, Pía ha dado el paso de leer a Ricardo la carta de su ex mujer, en la que refleja todos y cada uno de los motivos por los que decidió marcar distancias y marcharse. La doncella, además, hace todo lo que está en su mano para tratar de animarle. ¡Se trata de un durísimo golpe, y siendo honestos no es para menos! Por si fuera poco, las cocineras no pueden evitar mostrarse profundamente felices e ilusionadas con la idea de asistir a la boda de Jana y Manuel. Eso sí, también son conscientes de que no va a ser un reto fácil, puesto que disponen de muy poco tiempo que para preparar todo lo necesario. Dadas las circunstancias, Catalina tiene los ánimos por los suelos. Es por eso que empieza a darse cuenta de que su futuro probablemente sea estar lejos de palacio. Al menos por un tiempo.

¿Qué sucede en los capítulos 498, 499 y 500 de ‘La Promesa’ que se emiten hoy, martes 7 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder disfrutar de nada más y nada menos que tres capítulos. Se trata de una emisión especial con motivo de la esperadísima boda de Manuel y Jana. Así pues, en estas entregas, vamos a poder ver cómo Leocadia confiesa a Catalina que ella también fue madre soltera, por lo que no duda en mostrarle su apoyo incondicional. Poco después, Catalina hace saber a Manuel su firme intención de marcharse de palacio tras la boda.

Lorenzo descubre que, sin contar con él, ha sido elegido como padrino de Jana en la boda. Como es de esperar, arremete contra todos. Curro se ofrece para sustituir al Capitán de la Mata, pero rechazan su propuesta sin titubear. Jana sigue cediendo tanto en el padrino de su boda como en el vestido que va a lucir para esta ocasión. Leocadia trata de aconsejarla, diciéndole que reste importancia a esos pequeños detalles para centrarse en lo importante: se va a casar con el hombre de su vida.

Martina reconoce a Curro que le resulta imposible llegar a tiempo a la boda de Manuel, mientras que Cruz trata de hacer todo lo que está en su mano para boicotear la ceremonia. A pesar de los esfuerzos, alguien la sorprende trazando ese plan. Finalmente, llega uno de los días más esperados: el «sí, quiero» de Manuel y Jana.

Lo que los novios no imaginan es la última jugada de la Marquesa para impedir que se celebre este matrimonio. El servicio está muy triste por no poder asistir a la boda, mientras que Manuel está profundamente nervioso. Algo que aumenta considerablemente cuando Curro le confirma que Martina no va a estar presente en la ceremonia.

Mientras los trabajadores ponen todo a punto para la celebración del convite y la fiesta, Manuel y Jana se dan el «sí quiero». Finalmente, tras muchas idas y venidas, se convierten en marido y mujer. La Marquesa no tarda en arremeter contra la ex doncella, dejándole muy claro que es una vergüenza para la familia.

Alonso no puede evitar desahogarse con Lorenzo y Curro al ser consciente de que la boda ha sido un desastre. Petra aprovecha para dar un ultimátum a Ricardo: o cuenta toda la verdad a Santos en las próximas 24 horas o lo hará ella. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.