Se acaban las Navidades y, con ello, la rutina vuelve en su máximo esplendor. Pero, en La 1 de Televisión Española han avisado a sus espectadores para que todavía no guarden sus mejores galas. La Promesa regresa con sus nuevos episodios y este 2025 lo inicia con uno de los acontecimientos más esperados. ¿Cuál? Jana y Manuel, por fin, pasarán por el altar para unir sus vidas en matrimonio. Un suceso que, como los seguidores del formato saben muy bien, no ha sido fácil de conseguir. Por ello, no es de extrañar que las emociones entre los fans del formato sean máximas.

Como la audiencia sabe muy bien, la historia de amor de Jana y Manuel no ha sido nada fácil. Desde que la doncella lo salvó de tener un terrible final como piloto, los jóvenes no pudieron quitarse los ojos de encima. Cupido se encargó de unir sus destinos desde ese instante, pero sus diferencias sociales y diversos problemas externos les impidieron estar juntos. Sin embargo, a pesar de sus idas y venidas, ambos dejaron claro que sus sentimientos no habían cambiado.

No es la primera vez que Jana y Manuel apuestan por unir sus vidas en sagrado matrimonio. Hace unos meses, la pareja de jóvenes decidió pasar por el altar, con sus mejores galas y en solitario. Los protagonistas de esta historia dejaron claro que no necesitaban a nadie más para tomar este gran paso. Pues, hay muchas personas en contra.

Por ello, completamente decididos, decidieron casarse. Pero, antes de entrar a la ermita, la madre del joven, Cruz, la marquesa de Luján, irrumpió en la escena. Un gesto con el que impidió que Jana y Manuel hiciesen realidad su sueño. Sin embargo, ahora, parece ser que sí se logrará la buena nueva. Los habitantes de La Promesa lo han preparado todo para el gran día y los novios no pueden estar más felices.

Horario y cómo ver el capítulo especial de ‘La Promesa’

Jana y Manuel se darán en «sí quiero» en La 1 de Televisión Española. Los protagonistas de La Promesa celebrarán su ansiada boda este martes, 7 de enero. Es importante señalar que no sucederá en el horario habitual de emisión, ya que este episodio tan esperado verá la luz en horario prime time.

De esta manera, el episodio se podrá ver a partir de las 22:50 horas (hora antes en Canarias). Una emisión muy especial para la que será necesario tener una televisión y tener sintonizado el canal anteriormente mencionado. Por otro lado, en el caso de querer verlo de manera online, el capítulo también será transmitido en formato streaming.

RTVE Play es la plataforma que contará con este contenido, por lo que tan solo habrá que descargarse la app o dirigirse a ella desde el navegador de internet deseado. Asimismo, se ha informado que podrá seguirse todo lo que acontezca horas antes y después del evento, tanto en la web de RTVE.es como en las redes sociales de la serie.