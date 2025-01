La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 2 de enero pudimos disfrutar del capítulo 496 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Manuel se muestra más que decidido a casarse en unos días. Es más, nada de lo que digan sus padres va a hacerle cambiar de opinión. Consciente de este nuevo escenario, la Marquesa de Luján traza un nuevo plan para salirse con la suya. En esta ocasión, no duda un solo segundo en contar con el apoyo de Leocadia para ponerse manos a la obra a la mayor brevedad posible.

Samuel no se opone a oficiar la ceremonia. Todo ello mientras Jana, tras haber anunciado oficialmente su boda, invita al servicio a asistir. Curro, por su parte, intenta contactar por teléfono con Martina. No solamente consigue esquivar a José Juan, sino que, a pesar de la mala comunicación en la línea, Curro consigue hablar con la joven para pedirle que regrese a palacio para asistir a la boda de Jana y Manuel. En cuanto a Leocadia, observamos cómo no duda un solo segundo en aprovechar su estancia en palacio para investigar muchos más detalles no solamente sobre Jana, sino también sobre Curro. La carta de la mujer de Ricardo ha provocado que el mayordomo se quede completamente impactado y sin palabras, mientras que el Marqués de Luján continúa presionando a Catalina. Consigue que la joven escriba una carta pidiendo ayuda, pero la misiva no está dirigida a Pelayo como todos piensan.

¿Qué sucede en el capítulo 497 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 3 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo la Marquesa de Luján continúa protestando por la boda que está a punto de celebrarse. Hasta tal punto que Jana se queda verdaderamente descolocada al conocer la última imposición de Cruz. ¡No le gustará en absoluto!

Por si fuera poco, vemos cómo Samuel continúa huyendo de María Fernández. A pesar de todo, los dos acaban teniendo una charla de lo más profunda por la que acaban tomando una de las decisiones más contundentes y definitivas hasta la fecha. Pía lee a Ricardo la carta de su ex mujer, en la que narra todos y cada uno de los motivos por los que decidió marcharse.

Dadas las circunstancias, la doncella no duda en hacer todo lo que está en su mano para tratar de animarlo. Las cocineras sienten una profunda emoción por el hecho de acudir a la boda, a pesar de que el tiempo que tienen para tener todo listo es bastante insuficiente. Catalina está profundamente desanimada y empieza a darse cuenta de que su futuro probablemente esté lejos de palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.