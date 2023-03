AuronPlay regresa a Twitch y se sincera, como nunca, sobre su futuro

Hace ya varias semanas que AuronPlay y su pareja Biyín se vieron envueltos en una gran polémica entorno a unos tweets antiguos. Además, el badalonés también fue acusado de un presunto acercamiento a menores en el pasado. Tras salir a la luz todo esto, él decidió tomarse un descanso de Twitch.

Sara ‘Biyín’ regresó la semana pasada a los directos afrontando el vendaval de críticas y dando las explicaciones pertinentes. El creador de contenido, por su parte, no se había pronunciado al respecto y los rumores empezaban a apuntar a que el descanso podría ser un retiro indefinido. Para sorpresa de todos y sin previo aviso, el streamer volvió a los directos el pasado martes.

Raúl Álvarez ha expresado que de momento ha decidido volver para participar en los Squid Games 2, un evento que originalmente fue organizado por él junto a El Rubius y Komanche, pero que decidió abandonar tras la polémica. “Perderme los Squid es darle victoria al odio y el odio nunca va a ganar”, expresó de manera rotunda y no descarta continuar un poco más su descanso una vez finalicen. Además, ha mencionado que el apoyo recibido por parte de sus compañeros más cercanos también ha tenido bastante peso en su decisión.

Por otro lado, ha quitado peso a la polémica asegurando que no es el motivo por el que decidió retirarse. El catalán residente en Andorra siempre se ha mostrado reservado en cuanto a acudir a grandes eventos presenciales o moverse mucho de su hogar, no le gustan las grandes masas. Ha confesado que el éxito le “abruma” y que ya se iba a ir “antes de que sucediera todo”. “Con los ESLAND entré en una espiral de toxicidad y yo me quería ir ya antes de que estallara el mundo”, ha aclarado el streamer.

Por último, ha hecho una sorprendente revelación sobre su canal principal de YouTube: “Me fui a Twitch porque mi canal de YouTube, donde tenía 20 millones de visitas por vídeo, era demasiada responsabilidad y me daba miedo”. Sin embargo, su éxito se ha vuelto a repetir en la plataforma morada. “Yo nunca he buscado ser el número uno, soy la ley del mínimo esfuerzo, pero vuelvo a estar en la misma situación: algo que nunca busqué”, ha dicho sinceramente AuronPlay. Sobre estas palabras ha matizado que es feliz con lo que hace, pero que le agobia que se le “mire con lupa”.