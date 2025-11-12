Audiencias de ayer de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘La isla de las tentaciones’

Tras su sonada victoria del lunes, gracias, única y exclusivamente, a la presencia de Rosalía en el teatro, La Revuelta ha regresado a sus datos habituales de audiencia. El Hormiguero, por su parte, ha demostrado una vez más su potencia y apenas ha notado el golpe, recuperando su puesto gracias a la visita de Marc Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP. La isla de las tentaciones continúa mejorando los datos de Telecinco y vuelve a acercarse, aunque todavía sin opciones de dar un susto a los grandes programas de la noche, aunque todo puede ocurrir con el paso de las semanas. Por otro lado, en la segunda parte de la noche Marc Giró y se Late Xou viven una de sus peores noches, algo que Antena 3 aprovecha para hacer pleno en la noche. Así quedaron las audiencias de ayer, martes 11 de noviembre de 2025.

Ya sin la cantante catalana, La Revuelta baja de forma estrepitosa, dejándose casi siete puntos de share en menos de 24 horas. En cambio, Motos y compañía crece con la visita del piloto de Cervera, logrando subir más de punto y medio, logrando recuperar el liderato. La tercera posición del mal llamado access prime time (que en realidad es el horario estelar de la noche) es para Sandra Barneda y sus parejas, que firman su mejor duelo contra Broncano y Motos logrando un 11 %. Se trata del mejor dato de Mediaset en esa franja horaria en mucho tiempo, dejando claro que el reality seguirá creciendo en las próximas semanas y que podría asaltar la segunda posición con la llegada de las hogueras, su punto más interesante.

Audiencias de ayer del ‘acces prime time’

‘La Revuelta’: 13.7% de share y 1.713.000

‘El Hormiguero’: 16.9 % y 2.095.000

‘La isla de las tentaciones’: 11 % y 1.382.000

‘First Dates’: 7.7 % y 965.000

‘El Intermedio’: 6.3 % y 799.000

‘Cifras y letras’: 6.1 % y 777.000

La noche del martes ha sido una de las mejores para Antena 3, que ha aprovechado el bajón de La 1 y de Telecinco (que la semana pasada lideró con La que se avecina) para recuperar el liderato de la noche del martes, algo que no pasaba desde hace mucho. El beneficiado ha sido un nuevo capítulo de la serie turca Renacer, que gana en share, aunque no en espectadores.

La serie de Telecinco baja tras liderar la semana pasada con el estreno de su temporada 14 (mientras Prime Video estrenará en noviembre la 16), perdiendo en share y en espectadores, lo que le hace caer a la tercera plaza. En la parte baja del prime time se colocan Código 10, que sube hasta conseguir su máximo de temporada, mientras laSexta sigue cogiendo aire en la noche de los martes gracias a Chicote y su Batalla de restaurantes, que ya pasa del 5 % en su segunda emisión.

‘Renacer’: 12 % y 748.000

‘Late Xou con Marc Giró’: 11.7 % y 833.000

‘La que se avecina’: 9.9 % y 695.000

‘Código 10’: 7.8 % y 454.000

‘Batalla de restaurantes’: 5.1 % y 409.000

‘Pasapalabra’ sigue subiendo a costa de ‘Gran Hermano’

El cambio de las tardes de Telecinco vivió este martes su segundo día, dejando casi iguales sus audiencias para programas como El tiempo justo y El diario de Jorge. El gran beneficiado parece Agárrate al sillón, que sube ocho décimas con su nuevo horario, quitándose a un rival imbatible como es Pasapalabra, que sube este martes hasta el 22 % de cuota. En cambio, los resúmenes de Gran Hermano sí que se enfrentan directamente al concurso de Atresmedia y siguen muy por debajo de lo esperado.

Así quedan las audiencias de las tardes de Telecinco: