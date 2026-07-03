Audiencias ayer: España se clasifica en un partido que deja al resto de programas en mínimos

España se ha clasificado para los octavos de final en un gran partido ante Austria que ha servido para acabar con las dudas que había sobre el juego de la selección y también para dejar una audiencia de récord entre todos los canales en los que fue emitido: La 1, Teledeporte y DAZN. Esos datos, que eran habituales en el pasado, hacen que el partido ya sea el más visto de este Mundial 2026 y que incluso haya superado en share a la final de OT 1, cuando Rosa se convirtió en la primera ganadora del programa y se convirtió en fenómeno nacional. El resto de programas no han tenido nada que hacer, dejando a El Hormiguero en números nunca vistos, aunque era algo de esperar y por eso Antena 3 emitió un programa de reposición.

Sumando los tres canales por los que se emitió (La 1, Teledeporte y DANZ) el partido fue seguido por una audiencia media de 10.760.000 espectadores, lo que se traduce en un 69.5 % de cuota media de pantalla. La final de Operación Triunfo 1, emitida en febrero del año 2002, reunió a más espectadores: 12. 873.000 espectadores, pero consiguió un share del 68 %. El minuto más visto del día en televisión también se lo llevó el partido, ocurriendo a las 22:51 h y reuniendo en su emisión en La 1 a 10.447.000 espectadores, dejando al resto de programas sin opciones de hacer nada.

La influencia del fútbol es tan grande que El Hormiguero, el programa líder absoluto de las noches en televisión, no pasó del 3.2 % de cuota de pantalla y logra apenas reunir a poco más de medio millón de espectadores. Se trata de un dato que podría firmar La 2, pero que en Antena 3 es casi imposible que ocurra. El resto de cadenas, sabiendo lo que ocurriría, también optaron por emitir reposiciones. Cuatro, por ejemplo, suspendió la emisión de Horizonte, adelantando las vacaciones de Iker Jiménez y Carmen Porter, aunque el programa volverá la semana que viene con dos presentadores nuevos que les sustituirán.

Fútbol: España-Austria: 59.6 % y 9.093.000

‘El Hormiguero’: 3.2 % y 516.000

‘First dates: Summer resort’: 3.3 % y 507.000

‘Cifras y letras’: 2.4 % y 371.000

‘Viajeros Cuatro’ 1.5 % y 238.000

Manu Sánchez vuelve a aprovecharse del fútbol para liderar

TVE ha conseguido vender como un gran estreno la llegada de El perro Andaluz, el primer programa de Manu Sánchez a nivel nacional después de años triunfando en Canal Sur. Desde su primer día ha ido recogiendo audiencias enormes de partidos del Mundial, ya sea de España o de otras selecciones, por lo que sus datos están adulterados y todavía no sabemos qué logrará cuando no tenga teloneros de lujo, algo para lo que todavía tendremos que esperar.

Ayer consiguió su mejor dato hasta la fecha disparándose hasta un 22.5 %, aunque sin fútbol esos números caerán en picado. El resto de cadenas, con la resaca del gran partido de España hicieron lo que pudieron, mejorando un pocos sus datos, pero sin llegar a los de un jueves normal. Antena 3, el segundo canal más visto del prime time, apenas supera el 7.1 % de cuota con la película Gente que viene y bah. Telecinco optó por emitir un capítulo de la serie Ella, maldita alma, mientras que laSexta y Cuatro también optaron por el cine en la noche más complicada del año (aunque hay que tener en cuenta que el próximo lunes vuelve a jugar nuestra selección a la misma hora que ayer).

Audiencias del ‘prime time’ de ayer:

‘El perro andaluz by Manu Sánchez’: 22.5 % y 1.745.000

‘El Peliculón’: ‘Gente que viene y bah’ 7.1 % y 597.000

‘Ella, maldita alma’: 6.9 % y 524.000

‘El Blockbuster’: ‘Seduciendo a un extraño’ 3.2 % y 252.000

‘El Taquillazo’: ‘Ghost in the Shell: El alma de la máquina: 3.9 % y 302.000

La tarde también sufre por el fútbol

Los otros perjudicados por el Mundial 2026 son los programas de la tarde, que tienen que luchar contra la previa de los partidos o los resúmenes de la jornada, que también se llevan el protagonismo. Amor… ¡O lo que surja! (5.1 % y 439.000) y El verano se mueve (5.8 % y 431.000) sufren en la tarde por los resúmenes de La 1 en sus primeros días de emisión este verano, por lo que a Telecinco le toca esperar a que termine el Mundial para ver si remontan.

El más afectado es Pasapalabra, que tenía que competir contra el previo del partido de España y sus últimos minutos, en el final de la prueba ‘AlaZ’ coincidieron con el comienzo del partido. Esto deja a Roberto Leal y los suyos con un 12.9 % de cuota y 1.165.000 espectadores de media, datos muy por debajo del entre 18 % y 20 % que suele conseguir en días sin esa competencia.