La audiencia dicta sentencia al final de ‘La Encrucijada’, la serie de los jueves de Antena 3

Antena 3 ha cerrado un nuevo ciclo en su catálogo audiovisual. La pasada noche del 22 de enero, los espectadores de la cadena fueron testigos de la emisión de la gran final de La Encrucijada. La popular producción fue uno de los estrenos más esperados del pasado 2025. Desde su estreno, la audiencia ha sido testigo de esta apasionada trama. Pero, como toda buena historia que se precie, esta también tenía que llegar a su final. Recordemos, la producción española era una adaptación de la serie turca Cesur ve Güzel. Debido a su éxito, también ha sido fichada por el catálogo de Disney+. ¡ALERTA SPOILERS!

Después de meses conociendo esta historia, el público pudo descubrir el gran desenlace. De esta manera, el capítulo comenzó con el secuestro de Amanda y la trampa que Saúl Garza había ideado para sus enemigos. Numerosos sucesos donde el público quedó en vilo al ver cómo la hija de Octavio fue víctima de un disparo. Una escena que dejaba entrever que la protagonista había sido asesinada. Un detalle que no suele gustar nunca al público. Por ello, las reacciones no tardaron en llegar. «Lo sabía, sabía que nos iba a pasar esto. Amanda ha resultado herida» o «Lo ha preparado todo para que cuando la rescaten Amanda muera de un tiro… menudo tarado», fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X (anteriormente conocido como Twitter).

‘La Encrucijada’ concluye su historia

Sin embargo, afortunadamente, todo quedó en un susto. Amanda se recuperó del disparo y nació su hijo. Pero, la gran incógnita entre la audiencia era el destino final del antagonista. De esta manera, con el transcurso de la trama, se pudo ver cómo Octavio caía por un barranco. Una sentencia por parte del destino, pues era el mismo lugar que donde tiraron el cuerpo de Roberto Hurtado en el pasado.

Sin embargo, la manera en la que cerraron esta escena dejó a los seguidores de La Encrucijada con muchas preguntas. Pues, la producción planteó un final abierto. No hubo certeza de si el villano murió o no. Pues, pudo haber resultado herido. «Nos van a dejar con esa incógnita de si Octavio está vivo o no. Yo desde que he visto lo del coche, estoy segura. Voy a echar de menos estos Jueves de serie, qué pena que haya terminado», escribió una usuaria de X. «Octavio está vivo, seguro que saltó antes del coche», opinó otra.

La audiencia opina sobre ‘La Encrucijada’, serie de Antena 3

Ser la adaptación de un éxito nunca es fácil, pero, por lo que parece, la producción española ha llevado a cabo esta labor muy bien. Realizamos un repaso por algunos de los comentarios de los espectadores de Antena 3 al respecto.

«No muchas veces una adaptación de ficción turca -que es impagable- engancha. Y que no solamente mantiene ritmo y tono, sino que lo acrecenta cada capítulo. ¡Qué final!. ¡Qué serie!», «Llegó el final de una serie de las pocas de producción española, que ha sido de mi gusto. Una serie en la que ha habido de todo, una buena trama, personajes oscuros, drama, amor y un buen final. Nos vemos en otra» o «Gran serie, de principio a fin!! actorazos!!! gracias x cada jueves!! Final inesperado. Nada es lo que parece», se puede leer en los comentarios de X.