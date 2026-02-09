Así es el jurado del Benidorm Fest 2026: quién es quién

Este martes 9 de febrero, durante la rueda de prensa de presentación de los 18 participantes de Benidorm Fest 2026, el equipo de RTVE ha resuelto uno de los mayores misterios de esta edición. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a los miembros del jurado profesional. Ellos se encargarán de decidir el 50% de la votación final, tanto en las semifinales de los días 10 y 12 de febrero como en la gran final del 14 de febrero. Entre las novedades que se han confirmado en este encuentro con la prensa a la que ha asistido Happy FM, hay una que ha llamado poderosamente la atención: el jurado no estarán en el interior del escenario del festival, sino que estarán en una sala privada situada en el recinto del Palau. Pero no todo queda ahí, puesto que, como ocurrió en la edición anterior, el jurado no desvelará sus puntuaciones individuales para mantener la emoción de cara a la final.

Estos son miembros del jurado de ‘Benidorm Fest 2026’

Alicia García

Reconocida directiva en la industria musical de nuestro país, cuenta con más de 20 años de trayectoria. Entre otras cuestiones, ha trabajado en las principales compañías discográficas, donde desempeñó cargos de gran responsabilidad. Por si fuera poco, es miembro de la Academia de la Música de España.

Dani Ruiz

Se trata de un productor y compositor nacido en San Fernando (Cádiz), que cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria musical. Durante su carrera, ha producido y compuesto para grandes artistas como son Sebastián Yatra, Ana Mena, Vanesa Martín, Malú y Chanel. Además, hay que destacar su labor como director musical del Insomnio Tour de Abraham Mateo.

Sonia Durán

Gerente de la Unión Fonográfica Independiente, inició su trayectoria en la música a los 10 años. En 2015, cofundó Indie Lovers, un proyecto dedicado no solamente a la música, sino también a festivales de la escena alternativa. A lo largo de su carrera ha trabajado en distintos ámbitos del sector.

Melanie Parejo

Es directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify y gestiona equipos editoriales y relaciones con la industria en varios países, como son España, Italia, Polonia o Portugal, entre otros. No podemos dejar de mencionar que, con anterioridad, trabajó en Google como responsable de estrategia con creadores de YouTube.

Roberto Santamaría

Director de Radio Nacional de España. Con anterioridad, desempeñaba el cargo de director de programas de RNE y, a su vez, ha ejercido diversos puestos de responsabilidad en informativos de varios Centros Territoriales de RTVE. Por si fuera poco, ha trabajado no solamente como redactor, sino también como presentador de programas en TVE y RNE.

Ignacio Meyer

Es presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivisión, por lo que supervisa el contenido en las operaciones del portafolio de propiedades principales de la compañía en Estados Unidos. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la industria de los medios, el entretenimiento y, por supuesto, la música.

Javier Llano

Es periodista y miembro de la Academia de la Música de España. Tiene más de 25 años de experiencia en cargos directivos en medios de comunicación y, a su vez, hay que destacar que es responsable de programación musical en CADENA 100, así como fundador y creador de MegaStar y Rock FM.

Almudena Heredero

Cabe destacar que lleva involucrada en la industria musical desde hace más de 20 años. Licenciada en Criminología, no dudó en enfocar su carrera hacia otra de sus grandes pasiones, que es la música. Durante más de una década estuvo al frente de Primavera Pro hasta que, en 2022, asumió el reto de dirigir la primera edición de Primavera Sound Madrid.