Así es José Manuel Saborido, el hermano de Susana Saborido: su ceguera y su relación con Joaquín

El matrimonio formado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido vive una de sus peores crisis después de que saliesen a la luz los mensajes que el ex futbolista cruzase con la actriz y creadora de contenidos para adultos en OnlyFans Claudia Bavel. Desde entonces muchos han sido los rumores acerca de las infidelidades del ahora directivo del Betis, pero el único que ha hablado claro de ellas ha sido José Manuel Saborido, su cuñado. Ha sido en el plató de De viernes donde ha contado más detalles, siendo especialmente duro con su hermana, a la que critica no haber querido terminar con su matrimonio, sólo por interés económico. Así es la vida de este desconocido, hasta ahora, para la mayoría de los espectadores.

En el plató de Santi Acosta y Bea Archidona aseguró que los mensajes con la actriz son «tonterías», ya que conoce otras infidelidades mucho más graves de su cuñado. «Me las he callado porque no me meto en matrimonios. Mi hermana sabe lo que hay. No le puedo defender una cosa que es indefendible, ella lo consiente. Es un matrimonio normal y corriente, no es idílico», asegura. Pero, ahí no acaban las acusaciones hacia su hermana: «Le gusta la vida bien, que no le falte de nada. De lujo. Le gusta la fama. La que manda en la casa es ella. Ha habido muchos problemas. En el palco del Betis ella se ponía en una punta y la familia en otra. Susana no entra en casa de Joaquín desde hace muchos años y no se habla con la madre de Joaquín».

También, en la entrevista a de De viernes, dejó claro que hace tiempo que no mantiene relación con ellos. «Yo he tenido una depresión a causa de mi ceguera, y me dio por no salir. Mi mujer pidió ayuda a mi hermana y ella miró hacia otro lado. Llegó a darme un infarto y jamás se interesó», explicó.

Los problemas de salud de José Manuel Saborido

La vida del hermano de Susana cambió por completo a los 18 años, cuando perdió la vista por completo, aunque por el momento no ha contado con detalle cuál fue el motivo. Sí que ha comentado que las secuelas de aquello fueron comenzar una mala vida, llena de salidas nocturnas y excesos, desembocando en la ya citada depresión que sufrió durante mucho tiempo.

Su mujer Nadie también ha salido en los medios, protagonizando unas explosivas declaraciones en el programa Fiesta, de Emma García. Allí, la cuñada de Susana Saborido dejó claro que el de Joaquín y su mujer es «un matrimonio ficticio», que seguirá adelante mientras el dinero y la fama les acompañe.

La vida profesional de José Manuel Saborido

Aunque es un desconocido total en los medios, el sevillano se anuncia en sus redes sociales como licenciado en Derecho y productor de televisión. En concreto, trabaja desde hace tiempo para sacar adelante un programa titulado La conquista, con el que asegura que buscan promover «valores como la inclusión, la diversidad y la empatía, abordando temas sensibles de una manera accesible y respetuosa».

En este formato, el propio José Manuel se anuncia como el primer presentador ciego de la televisión, algo que no es cierto, ya que al menos desde el año 2007, la periodista Nuria del Saz presenta en Canal Sur sin problemas por ser invidente. Además, programas como los del sorteo de la ONCE, son presentados desde hace tiempo por personas invidentes.