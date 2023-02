Antonio José da pistas de su próximo single, que verá la luz el 3 de marzo

El 2023 promete ser un año cargado de emociones para Antonio José. Por ello, y con el objetivo de hacer que sus fans arranquen con buen pie el mes de marzo, el artista cordobés ha anunciado en sus redes sociales que el próximo 3 de marzo estará disponible en todas las plataformas de streaming su nuevo sencillo.

Además, y para hacer la espera más divertida, ha creado un juego para que sus seguidores adivinen la letra de la nueva canción. Para ello, Antonio José ha escrito dos de los versos que componen el tema, dejando espacio en algunas de las letras para que los fans acierten cuáles serán.

Pero, eso no ha sido todo. El intérprete de Me haces falta ha comunicado que este lanzamiento se consagra como el primer adelanto musical de lo que podremos escuchar próximamente en su nuevo álbum. Un nuevo trabajo que ha presentado como El Pacto y que contará con su propio tour. Una noticia que, como no podía ser de otra manera, ha revolucionado las redes sociales.

«Familia, qué felicidad siento de poder contaros que este año nos vamos de gira con Tour El Pacto, que es el nombre del nuevo disco que saldrá muy pronto El Pacto. Muero de ganas de que sea vuestro y de que cantemos todas y cada una de las canciones, que estoy seguro que os van a enamorar», comenzó escribiendo Antonio José.

Un anuncio que no concluyó sin dejar claro una cosa. «Próximamente anunciaremos las primeras fechas de la gira Tour El Pacto», finalizó. Cabe recordar que el último proyecto discográfico del andaluz fue Fénix, el cual vio la luz el pasado 2021. Ahora, El Pacto tomará su relevo y lo hará al ritmo de sus nuevos temas, los cuales prometen no decepcionar a nadie.