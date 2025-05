El pasado domingo 4 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de una nueva prueba de recompensa, pero también de un nuevo Oráculo de Poseidón en el que los concursantes intentaron saldar sus cuentas por el bien de la convivencia. Por si fuera poco, tenemos que tener en cuenta que se trataba de una fecha especial para muchas participantes de Supervivientes 2025. ¿El motivo? Era el Día de la Madre por lo que, durante esta nueva gala, Anita Williams, Makoke y Carmen Alcayde recibieron sorpresas y noticias de sus hijos desde los Cayos Cochinos de Honduras. Una de las reacciones más comentadas, inevitablemente, fue la de la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones, ya que no pudo evitar romperse por completo en directo al ver a su hijo.

Debemos tener en cuenta que Anita Williams no pudo evitar emocionarse al ver cómo sus compañeras Makoke y Carmen Alcayde escucharon mensajes de sus hijos. Entre otras cuestiones, porque sabía perfectamente lo que ella iba a vivir momentos después. Tras cumplir el reto de beberse el llamado «elixir del inframundo», la catalana no pudo evitar romper a llorar. En primer lugar, Laura Madrueño decidió entregar a la concursante de Supervivientes 2025 un dibujo hecho por su hijo Thiago. Como era de esperar, se quedó completamente sin palabras al verlo: «Me muero, que ha dibujado hasta la antorcha de Supervivientes. ¿Cómo puede ser tan listo? Le amo», alcanzó a decir Anita Williams, visiblemente emocionada con la primera de las sorpresas que le había preparado el equipo del reality. Pero no todo quedaba ahí, ya que hubo otro precioso detalle con el que consiguieron que la joven rompiese a llorar como nunca.

Se trataba de unas imágenes de su hijo en el que felicitaba a su madre por este día tan especial. Un mensaje que, aunque solamente pudo escucharlo ella, no pudo evitar transmitir todo lo que le estaba haciendo sentir: «¡Qué grande está! Te ama muchísimo mamá», alcanzaba a decir, visiblemente feliz por tener noticias de su pequeño.

Tras este gran regalo que recibió por el Día de la Madre, Anita Williams pudo regresar con sus compañeros al Oráculo de Poseidón. No tardó en hacerles partícipes de lo que acababa de suceder tan solo unos minutos antes. Lejos de que todo quede ahí, la catalana se dirigió a Montoya, su ex pareja.

Recordemos que el de Utrera tiene un gran cariño al pequeño, por la cantidad de tiempo que compartió su vida tanto con Anita Williams como con él. «Me muero, está enorme, gordi», comentó la catalana al andaluz, que también se mostró visiblemente emocionado. ¡Fue uno de los momentos más emotivos de la gala, qué duda cabe!