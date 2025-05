La pasada noche del 4 de mayo, Telecinco emitió en su horario prime time una nueva gala de Supervivientes 2025. Un encuentro televisivo, presentado por Sandra Barneda, donde los espectadores tuvieron la oportunidad de ser conocedores de todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Una emisión donde también se celebró el Día de la Madre y que estuvo repleta de emociones para concursantes como Manuel González, Montoya y Anita Williams. Sin embargo, el protagonista de esta noticia es el ex tentador de La isla de las tentaciones. Pues, además de tener la oportunidad de reencontrarse con su hermana, Gloria, también descubrió información del exterior sobre su novia, Gabriella.

Como los espectadores de Supervivientes 2025 saben muy bien, durante las últimas semanas ha circulado el rumor de que Gabriella le habría sido infiel a Manuel González. Una situación bastante crítica para el participante, que no ha parado de acordarse de su novia en Honduras. Por ello, este cara a cara ya prometía momentos de mucha tensión. Eso sí, antes de tener la oportunidad de ver a su hermana, el gaditano tuvo que cumplir una misión que le impuso la organización del programa: rescatar tres pergaminos metidos en botellas que se encontraban en el mar. «Estoy preparado para todo», aseguraba él con mucha emoción.

Afortunadamente, el concursante logró completar la prueba y tuvo la oportunidad de reencontrarse con Gloria. Un tierno momento donde las lágrimas no faltaron entre ambos. Pero, fue luego, cuando Sandra Barneda le pidió atención al concursante para que leyese el primer pergamino. «Sale a la luz la información que destrozará a Manuel González cuando salga de Supervivientes y de la que no tiene ni idea», leía.

Ante ello, Gloria quiso matizar la información del pergamino. «Salieron unas cosas de que Gabriella estaba liada con gente y saqué un poco de dientes», le dijo a su hermano. Una situación que dejó al concursante de piedra, pues, claramente, no se lo esperaba. «Ella me dijo que no. Los vídeos que salen son muy distorsionados… La gente es mala, pero cuando tú vuelvas lo verás», agregó ella.

«Ha habido turbulencias… ¿Tú con ella ya no te llevas? Tú eres mi hermana y yo me fío de ti», comentó Manuel González. Y es que, saber que uno de los mayores pilares de su vida había tenido un encontronazo con su novia lo había dejado a cuadros. Tras ello, el andaluz leyó el siguiente pergamino. «Una supuesta infidelidad de Gabriella podría acabar en ruptura con Manuel desde Supervivientes», ponía escrito.

El participante ya comenzaba a entender que la situación con su pareja no anda nada bien. Por ello, le lanzó una petición a Gabriella mirando a cámara. «Yo, Sandra, estaba superilusionado con ella. Es de las pocas las cuales he sentido algo diferente. Si ha hecho algo tendré que hablar con ella y sentarme con ella… Pero me dolería mucho», aseguraba decepcionado.

Sin embargo, lo que no sabía Manuel González es que su chica se encontraba muy cerca de él. De hecho, Gabriella estaba en otra playa atendiendo como camarera a Montoya, con quién mantuvo relaciones sexuales en La isla de las tentaciones, y a Anita Williams. Otro reencuentro donde los reproches no faltaron.