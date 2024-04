Ángel Cristo Jr y Ana protagonizan un romántico reencuentro en ‘Supervivientes 2024’

El pasado miércoles 24 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes: Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. No solamente vimos cómo el presentador anunciaba una auténtica bomba, sino también cómo Ángel Cristo Jr vivió uno de los programas más especiales desde que comenzó esta aventura.

Para comenzar, el hijo de Bárbara Rey fue nuevamente salvado por la audiencia. Mientras esto sucedía, su novia Ana se vio las caras con Marieta, Miri y Gorka con el fin de pedirles explicaciones por esos constantes encontronazos que han tenido con su pareja. ¡Era el momento de resolver todas esas cuentas pendientes!

Tiempo después, Ángel Cristo Jr y Ana, su pareja, protagonizaron uno de los reencuentros más emotivos y románticos de la historia de Supervivientes. Todo comenzó cuando, tras la prueba de pre-líder, el hermano de Sofía Cristo fue trasladado a otra ubicación con la excusa de enfrentarse a un reto individual.

Acto seguido, le vendaron los ojos y fue respondiendo a todas las preguntas que le iba formulando Laura Madrueño. Todas esas respuestas llevaban a un mismo nombre, el de Ana. Tras varios aciertos, el concursante de Supervivientes 2024 se quitó la venda de los ojos para ver que, frente a él, tenía a la que considera que es el amor de su vida. ¡Consiguieron emocionar a los espectadores, incluyendo al propio Carlos Sobera!

Los dos no han podido evitar las ganas de abrazarse y de besarse. Además, Ana aprovechó la ocasión para hacerle saber que todo y que todos estaban bien. Por si fuera poco, le hizo saber que hay un gran número de personas que le están apoyando, de forma incondicional, durante su participación en Supervivientes 2024. Ángel Cristo Jr, por su parte, no paraba de repetirle que estaba guapísima y que no podía creer que estuviera allí junto a él.

Por si fuera poco, el equipo de Supervivientes 2024 les preparó una romántica cena en la playa. Esto hizo posible que tuvieran un tiempo extra para poder disfrutar juntos y, sobre todo, ponerse al día sobre todo lo que está sucediendo en el concurso. Eso sí, todo ello mientras Ana guardaba silencio, puesto que tenía prohibido dar información de más sobre el reality ni de nada que tenga que ver con el exterior.

Ángel Cristo Jr pide matrimonio a Ana en los Cayos Cochinos de Honduras

Durante esa romántica cena, Carlos Sobera quiso volver a conectar en directo con la pareja. Fue entonces cuando el presentador no dudó un solo segundo en preguntar a ambos si estaban dispuestos a casarse en Honduras. Como no podía ser de otra manera, los dos han aceptado la propuesta sin pensárselo.

Lejos de que todo quede ahí, Ángel Cristo Jr fue mucho más allá. ¿De qué forma? Hincando rodilla, haciendo oficial esa propuesta a Ana: «Amor de mi vida, ¿quieres casarte conmigo?». Ella no tardó en responder un claro y conciso «sí, quiero». El próximo domingo, en Supervivientes: Conexión Honduras, disfrutaremos de esa boda en directo. ¡Qué bonito!