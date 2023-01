Andrés Suárez está de vuelta. Poco a poco, el músico gallego ha ido adelantando pistas de su próximo tema Por No Decir Tu Nombre, canción de que estará incluida en su nuevo álbum de estudio, bajo el título de Viaje de Ida y Vuelta que verá la luz el próximo 24 de febrero. Y ahora, ha anunciado la fecha de su nuevo single.

“Ya nadie está en silencio, todo el mundo es epidemiólogo, experto en medicina, música, cine…Todo. Todo lo sabe”, escribía hace unos días el artista en sus redes sociales, haciendo hincapié en las críticas gratuitas que se leen todos los días en las redes.

Y añadía: «Tú que todo lo criticas por oficio. Tú que todo lo sabes. Tú que criticas destructivamente y gratuitamente. No sabes lo que te pierdes. No sabes lo que es la vida, no sabes ni lo que es el amor”. Un mensaje tras el cual, el artista ha regresado con un mensaje mucho más positivo, al anunciar la fecha de su nuevo single.

«#PorNoDecirTuNombre es el nuevo single del nuevo disco de Andrés Suárez que verá la luz este viernes 27/01, incluido en su próximo disco VIAJE DE VIDA Y VUELTA», escribieron en las redes sociales del artista. De esta forma, este viernes verá la luz su nuevo single.

En cuanto a su nuevo disco, el propio artista expresa que: “Viaje de Vida y Vuelta es mi mayor proximidad al humor, amor, jocosidad y optimismo hasta la fecha. Todavía estoy aquí y quiero bailarlo”. Un álbum en el que ha estado trabajando casi dos años, y cuya espera está cerca de terminar.

Se trata del noveno álbum de Andrés Suárez. Un álbum muy esperado por sus fans, que estará compuesto por un total de diez canciones producidas por Tato Latorre, Pablo Cebrián y Ricky Falkner, con quien ya trabajó en anteriores ocasiones.